Ortdurchfahrt ab Montag voll gesperrt Die Brücke am Abzweig zur Gleisberger Feuerwehr muss erneuert werden. Die Umleitung führt über Seifersdorf.

Die Brücke über die Kreisstraße in Gleisberg wird ersetzt. © Dietmar Thomas

Roßwein/Gleisberg. Viereinhalb Monate müssen die Gleisberger mit einer Baustelle im Ort leben und teils längere Umleitungen in Kauf nehmen. Der Landkreis lässt die Brücke über die Kreisstraße 7597 in Höhe der Einmündung zu Feuerwehr erneuern. Die Anwohner werden in einer Versammlung am 27. Februar genauer über den Ablauf informiert.

Die Umleitung soll schon ab Montag in Kraft treten. Sie wird über die Kreisstraße 7522 bis Roßwein und dann weiter über Seifersdorf/Wettersdorf in Richtung Gleisberg ausgeschildert sein, teilt André Kaiser, Sprecher des Landratsamtes Mittelsachsen, mit. Wer zu Fuß vom Ober- ins Unterdorf möchte, der hat weiterhin kurze Wege. „Die Fußgänger werden über den Grünen Weg um die Baustelle geführt“, erklärt er.

Kaiser zufolge befindet sich die Brücke in einem schlechten baulichen Zustand. Überdies sei der Durchlass zu gering, also es kann zu wenig Wasser hindurchfließen. Daher wird die vorhandene Brücke samt Flügelwänden und Kappen weggerissen und durch eine neue, überwiegend aus Fertigteilen ersetzt. Auch das Bachbett und die Böschungen sollen ausgebaut werden. Vorm Baustart macht es sich laut Landratsamt erforderlich, Medien umzuverlegen. Die kommen am Ende der Bauarbeiten wieder an ihren alten Platz zurück.

Wenn das Wetter mitspielt, sollen die Arbeiten Ende Juni beendet sein. Die Baukosten in Höhe von 350 000 Euro bekommt der Landkreis aus dem Flutfonds ersetzt.

zur Startseite