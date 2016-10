Ort ist ohne Briefkasten Das Teil wurde zertrümmert, doch die Post-Verantwortlichen wissen es offenbar noch nicht.

Der zerstörte Briefkasten der Deutschen Post in Uebigau. © Anne Hübschmann

In Uebigau (Kreuzung) ist der Briefkasten der Deutschen Post am Freitagabend oder Samstag früh zerstört wurden. Die Trümmer liegen noch daneben. Die Post hat noch keinen Ersatz angebracht - offenbar hat sich der Vorfall auch noch nicht zu den Verantwortlichen herumgesprochen. Die zuständige Pressestelle in Berlin erklärte, die Beauftragte für Sachsen sei derzeit nicht im Dienst. Also muss ein anderer Bundesland-Verantwortlicher sich der Sache übernehmen. Zu schwierig kann es sein, in einem kleinen Ort einen neuen Briefkasten zu bekommen. (SZ)

