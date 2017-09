Ort des Austauschs Wohnen, Kunst und Wissenschaft unter einem Dach findet sich künftig im Wachauer Pfarrhaus. Am Sonntag dürfen alle Neugierigen rein.

zurück Bild 1 von 4 weiter Sabine Zimmermann-Törne und Holm Törne ziehen mit ihren Kindern in das ehemalige Pfarrhaus in Wachau ein. Ihre Wohnung liegt im ersten Stock. Im Erdgeschoss werden Räume für die Kirchgemeinde eingerichtet. © Thorsten Eckert Sabine Zimmermann-Törne und Holm Törne ziehen mit ihren Kindern in das ehemalige Pfarrhaus in Wachau ein. Ihre Wohnung liegt im ersten Stock. Im Erdgeschoss werden Räume für die Kirchgemeinde eingerichtet.

In der ehemaligen Pfarrwohnung sind Decken und Wände mit farbigen Wandmalereien verziert.

Im Obergeschoss entstehen Atelierwohnungen und ein großer Raum für Begegnungen.

Die Wandmalereien bleiben teils sichtbar, teils werden sie aber auch unter Folien konserviert.

Holm Törne und seine Frau Sabine wollten aus Dresden keinesfalls weg. Jetzt ist es doch passiert. Sie ziehen mit ihren Kindern nach Wachau, und haben gleich ein ganzes Pfarrhaus aufzubauen. „Als wir das Gebäude zum ersten Mal sahen, hat es uns derart gefallen, dass wir nicht anders konnten und es gekauft haben“, sagt der Architekt. Freunde hatten sie auf das Gebäude unmittelbar neben der Kirche aufmerksam gemacht. Gespräche mit der Kirchgemeinde folgten. Gemeinsam wurde überlegt, wie die gut 500 Quadratmeter Wohnfläche wieder mit Leben gefüllt werden können. Seit 2000 hatte die Evangelische Kirche nach Interessenten gesucht. Versuche, in dem fast 250 Jahre alten Haus ausschließlich Wohnungen unterzubringen, scheiterten. Vor allem waren die Kosten zu hoch.

Die jetzt gefundene Lösung ist ideal für das Gebäude, für das Ortszentrum von Wachau und für die neuen Eigentümer. Im Erdgeschoss sind weiterhin Räume für die Kirchgemeinde vorgesehen: Küche, ein Gemeinderaum, in dem im Winter auch Gottesdienste stattfinden werden sowie WCs. Im ersten Geschoss wohnt künftig die Familie. „Abgesehen von der geringfügigen Veränderung von zwei Wänden konnten wir den Grundriss so belassen. Hier hat ja schließlich auch die Pfarrersfamilie gewohnt“, sagt der Dresdner.

Das einstige Wohnzimmer wird auch das der neuen Bewohner sein. Die Ausmaße sind imposant. An den Wänden sind Reste farbiger Wandmalereien zu sehen. „Sie werden alle erhalten. Teils bleiben sie sichtbar, teils werden sie mit einer Folie abgedeckt und überstrichen.“ Neue Fenster sind bereits drin. Eine Sockelleisten-Heizung wird die historisch mächtigen Bruchsteinmauern und Räume zukünftig erwärmen. „So müssen wir auch keine Heizkörper aufstellen, die es früher hier ja auch nicht gab.“ Überhaupt wird möglichst viel so belassen, wie es 1780 errichtet wurde. „Wir verwenden beispielsweise die historischen Dielen wieder. Auch historische Türen können größtenteils erhalten und wieder eingebaut werden. Den Lehm, der unter den Dielen verlegt ist, bergen die Bauherren ebenfalls und verwenden ihn erneut. „Wände verputzen wir ebenfalls mit dem Baustoff. Er sorgt für ein gutes Raumklima.“ Holm Törne ist als Sachverständiger für nachhaltiges Bauen Fachmann auf dem Gebiet. Auch sonst findet sich in dem Haus wenig Kunststoff. Dämmplatten sind aus klebstofffreien Holzfaserplatten. Wo andere Gipskarton verwenden, werden im Pfarrhaus Lehm-Hartfaserplatten angebracht.

Die größte Veränderung betrifft das Obergeschoss. Wo früher 170 Quadratmeter Speicherflächen waren, werden Atelierwohnungen eingerichtet. Außerdem ist ein großer Raum mit angegliederter Küche vorgesehen. „Das wird ein Raum des Austausches. Wir werden Künstler und Wissenschaftler einladen. Sie können hier für eine Zeit lang wohnen und gemeinsam an einem bestimmten Thema arbeiten“, sagt Sabine Zimmermann-Törne. Hintergrund für diese Pläne ist ihr Beruf. Sie arbeitet als Ausstellungskuratorin und hat beispielsweise die Schau „Die beste der möglichen Welten“ in den Technischen Sammlungen in Dresden zusammengestellt. In der Ausstellung zum Leibnizjahr spielten ebenfalls sowohl Kunst als auch Wissenschaft eine Rolle. Das Betreiben der oberen Räume soll einem Verein übertragen werden. Seine Gründung läuft derzeit.

Noch wird in allen drei Geschossen aber gebohrt, gehämmert und verputzt. Geht alles glatt, wird die Familie schon im November einziehen. Über den Winter erfolgt dann der restliche Innenausbau. Im Frühjahr soll alles fertig sein. Am Tag des offenen Denkmals am Sonntag, dem 10. September, haben Besucher Gelegenheit, sich im Wachauer Pfarrhaus, Hauptstraße 66, umzusehen und mit den Bauherren ins Gespräch zu kommen.

Geöffnet ist von 11.30 bis 13 Uhr und von 15 bis 18 Uhr. Um 12 und um 16 Uhr werden Führungen angeboten.

