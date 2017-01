Orosz hat jetzt eine „Eliza“ Am Wochenende durften Stuhlpaten ihren Sitz in der Operette einnehmen. Auch eine Ex-OB wurde gewürdigt.

Helma Orosz © Archivbild/Ronald Bonß

Ein Ehrenpreis für die ehemalige Oberbürgermeisterin: Vom Förderverein der Staatsoperette erhielt Helma Orosz (CDU) am Sonntag die neu gestiftete Auszeichnung des Förderforums. Orosz zeigte sich freudig überrascht, als sie den Preis – ein Kunstwerk aus Stahl, Backsteinziegel, Glas, weißen und magentafarbenen Flächen mit einer in Glas geschliffenen Eliza – überreicht bekam.

Der Preis, gestaltet vom Dresdner Künstler Frank Hruschka, lehnt sich an das Musical „My Fair Lady“ an und ist benannt nach dem Blumenmädchen Eliza Doolittle. Sie steigt sinnbildlich wie die Operette aus der Gosse auf, also vom Provisorium zum nun eröffneten Neubau im Kunstkraftwerk. Der Vorsitzende des Fördervereins, Professor Werner Patzelt, würdigte in seiner Laudatio das Engagement von Orosz, die als Oberbürgermeisterin den Neubau immer vorangetrieben habe. Dabei hatte Orosz sich zu ihren Amtszeiten aber zunächst für einen Neubau an einer anderen Stelle, dem Wiener Platz, eingesetzt. Am Ende gab es aber eine Mehrheit für das Kraftwerk.

Zur Gala-Matinee in der Operette waren sämtliche Paten geladen, die sich an der Aktion „Ihr Name auf einem Stuhl“ finanziell beteiligt hatten und deren Name nun tatsächlich auf einem der Stühle verewigt ist. Vom sozusagen eigenen Stuhl aus konnten sie Ausschnitte aus der Eröffnungsgala der Operette mit Solisten, Chor, Ballett und Orchester sehen.

Außerdem wurde ein zweiter Preis verliehen: Der Stahlturm, ein 25 Zentimeter hoher, quaderförmiger Turm aus durchbrochenem Cortenstahl, von Georg Lisek gestaltet. Dieser Preis, „Hinter den Kulissen“, ging an Mario Radicke. Der Technische Direktor der Operette war eng in die Abstimmungen zum Neubau eingebunden, war Mitglied der Jury dafür und täglich auf der Baustelle unterwegs. Auch in die finanziellen Verhandlungen war er eingebunden

Der Förderverein kündigte an, künftig auf mehr Internationalität zu setzen. Der Vorstand bat um weitere Spenden für ein neues Projekt. Man wolle eine Übertitelanlage anschaffen. Das sind LED-Leuchtbänder, auf denen sämtliche Texte auch in anderer Sprache angezeigt werden können. Damit könnte sich auch die Tourismuswerbung für die Operette künftig nicht nur auf den deutschsprachigen Raum beschränken.

