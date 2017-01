Orla-Ufer wird in Ordnung gebracht Für rund eine halbe Million Euro saniert Wachau ein etwa ein Kilometer langes Teilstück. Für Anwohner gibt es Behinderungen.

Die Gabionen an der Orla wurden bei einem Hochwasser unterspült. Jetzt wird das Orla-Ufer im Wachauer Ortszentrum neu befestigt. © Kristin Richter

Anwohner an der Teichstraße in Wachau müssen sich ab diesem Jahr auf Behinderungen einstellen. Nach Angaben von Bürgermeister Veit Künzelmann (CDU) wird die Uferbefestigung der Orla in Ordnung gebracht. Die Begrenzung aus Gabionen wurde bei einem vergangenen Hochwasser unterspült und droht abzurutschen. Damit ist auch die Standfestigkeit der Teichstraße gefährdet. Die Bauarbeiten werden sich über mehr als einen Kilometer Länge hinziehen. Betroffen ist der Abschnitt von der Gemeindeverwaltung flussabwärts bis zur Autobahnbrücke.

Die Instandsetzungsarbeiten sind sehr aufwendig. Die Gabionen, also die mit Steinen gefüllten Drahtkörbe, werden entfernt. Dann wird das Ufer zurückgesetzt und mit speziellen Ankern befestigt. Anschließend soll die Uferböschung außen mit Naturstein verkleidet werden. Während der Bauarbeiten wird die Teichstraße voraussichtlich halbseitig gesperrt. Der Verkehr soll mit einer Ampel geregelt werden. Nach Angaben der Gemeinde sind für die Arbeiten rund eine halbe Million Euro veranschlagt. Kräftige Unterstützung kommt vom Freistaat Sachsen. Er überweist der Gemeinde 420 000 Euro. Einen entsprechenden Scheck von der Sächsischen Aufbaubank (SAB) hat Wachau bereits erhalten.

Weitere Projekte geplant

Mit der Sanierung der Orla-Ufer treibt die Gemeinde die Beseitigung von Flutschäden weiter voran. Ein weiteres für die nächsten Monate geplantes Projekt ist die Erneuerung der Brücke über den Mühlgraben in Lomnitz. Hier waren bei einem Hochwasser die Fundamente unterspült worden. Die Brücke muss deshalb von Grund auf neu errichtet werden. Knapp 300 000 Euro soll der Neubau kosten. Die Arbeiten an der gesperrten Brücke werden im März oder April beginnen. Derzeit läuft die Ausschreibung.

Seit mehr als zwei Jahren ist die Brücke über einen Nebenfluss der Kleinen Röder mittlerweile nicht befahrbar. Lkw müssen einen Umweg nehmen und teilweise über privates Gelände fahren. Die Gemeinde war im Juni 2013 stark vom Hochwasser betroffen.

