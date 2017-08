Orla-Ufer teurer Die Befestigung der Böschung an der Teichstraße ist aufwendiger als gedacht. Dennoch bleibt das Projekt im Zeitplan.

Bauarbeiten laufen derzeit an der Wachauer Reichstraße. © Thorsten Eckert

Der Ausbau des Orla-Ufers an der Teichstraße in Wachau wird etwas teurer als geplant. Nach Angaben von Bürgermeister Veit Künzelmann (CDU) steigen die Kosten für die Gemeinde um rund 14 000 Euro. Grund sind aufwendigere Arbeiten an den Fundamenten. „Das war bei der Planung nicht absehbar.“ Das Projekt kostet rund 300 000 Euro. Dennoch bleibt die Baufirma im Zeitplan. „Die Arbeiten werden wie beabsichtigt Ende September beendet.“ Dann wird auch die Teichstraße wieder für den Verkehr freigegeben. Bauleute wechseln derzeit die Gabionen am Orla-Ufer in Wachau aus. Sie wurden bei Hochwassern unterspült. Derzeit sind sie dabei, die Uferböschung mit Naturstein zu verkleiden.

Die Bauarbeiten werden über die Stabsstelle Wiederaufbau „Hochwasser“ beim Landratsamt Bautzen finanziell unterstützt. Das Projekt an der Teichstraße ist eins von insgesamt drei Vorhaben, die mit Hochwassergeldern unterstützt wurden. Zweites Projekt war der Kirchteich, das dritte die Autobrücke zur Kläranlage in Lomnitz. (SZ)

