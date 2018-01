Orkantief hinterlässt Schneise der Verwüstung Abgedeckte Dächer und umgestürzte Bäume halten die Feuerwehren auf Trab. Ein Mann wird schwer verletzt.

Betreten und Befahren der Ampelkreuzung in Leisnig verboten: Es besteht Gefahr durch herabstürzende Dachteile. Dasselbe gilt für Teile der Innenstadt.

In Höhe der Firma Pierburg krachte in Hartha ein Baum auf Gehweg und Straße. Dieser verletzte einen Mann schwer. Er musste ins Krankenhaus.

Region Döbeln. Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Stundenkilometer ist Orkantief „Friederike“ ab dem späten Donnerstagnachmittag über den Altkreis Döbeln hinweggefegt. Das sorgte für erhebliche Verkehrsbehinderungen und Stromausfälle. An der Sonnenstraße in Hartha ist gegen 17 Uhr ein Baum auf einen Fußgänger gestürzt. Der Mann sei ansprechbar gewesen, konnte sich aber nicht mehr bewegen, sagten die Kameraden vor Ort. Sie haben ihn befreit und dem Rettungsdienst übergeben. Nähere Informationen über den Gesundheitszustand des Mannes sind bis zum Redaktionsschluss nicht bekannt gewesen. Die Straße war im Bereich der Firma Pierburg voll gesperrt.

In der Stadt ist außerdem das Dach der Pestalozzi-Schule teilweise abgedeckt worden. „Es kommt in dem Bereich zu Verwirbelungen. Der Dachdecker ist informiert. Er wird morgen den Schaden begutachten“, so Harthas Bauamtsleiter Ronald Fischer. Aus diesem Grund fällt am Freitag die Schule aus. Das teilte die Bildungseinrichtung am frühen Donnerstagabend auf ihrer Internetseite mit. „Für die diensthabenden Lehrer ist nur der Zugang über die Grundschultür gestattet“, so Schulleiterin Kerstin Wilde. Auch die Oberschule Leisnig bleibt zu. Bereits am Vormittag hatten einige Schulen die Kinder frühzeitig nach Hause geschickt.

Die Feuerwehren im Altkreis Döbeln waren ab etwa 15.30/16 Uhr im Dauereinsatz. „Derzeit befinden wir uns mit mehreren Fahrzeugen an verschiedenen Einsatzstellen im gesamten Stadtgebiet. Die Einsatzstellen werden priorisiert von uns abgearbeitet“, meldeten die Kameraden gegen 17.30 Uhr. Sie musste unter anderem einen umgestürzten Baum vom Autohandel gegenüber dem Finanzamt sowie von der Nordstraße unweit des Awo-Bürgerhauses räumen.

In Döbeln-Ost hielt das Zelt der Habichtswalder Märchenbühne dem Sturm nicht Stand. „Es hat mehrere Löcher. Ich schätze den Schaden auf mehrere Tausend Euro“, so Mitarbeiterin Tamara Köllner. Ob die Vorstellungen am Wochenende wie geplant stattfinden können, ist ungewiss. Das Döbelner Rathaus wurde zunächst weiträumig abgesperrt. Dort hatten sich Dachziegel gelöst. Ein ähnliches Bild zeigte sich im Leisniger Stadtgebiet. Es besteht Gefahr durch herabfallende Ziegel. Bei einem unbewohnten Haus an der Ampelkreuzung Chemnitzer-/Colditzer-Johannistal-Straße ist eine Esse eingestürzt und hat Teile des Daches beschädigt. Der Stadtbauhof hat zudem mehrere Gehwege aufgrund herabfallender Dachziegel gesperrt. Betroffen seien unter anderem die Würkert- und Franciscus-Nagler-Straße sowie Teile des Marktes. Im Gemeindegebiet von Großweitzschen waren zahlreiche Straßen aufgrund umgestürzter Bäume gesperrt. An der Oberen Straße hat es einen Giebel eingedrückt, in den Altneubauten in Westewitz gibt es Schäden an den Dächern zu beklagen.

Alle sechs Waldheimer Ortswehren waren, Stand 18 Uhr, zu 20 Einsätzen draußen. „Es gibt Sachschäden an Dächern und Autos, aber keine Personenschäden“, so Wehrleiter Daniel Seifert.

Die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) stellte gegen 17.30 Uhr mit sofortiger Wirkung den Betrieb auf allen Strecken bis auf Weiteres ein. In Schrebitz, Noschkowitz und Rittmitz waren bereits um kurz nach 16 Uhr 560 Kunden ohne Strom, sagte Bürgermeister Dirk Schilling (CDU). Evelyn Zaruba, Sprecherin der Mitteldeutschen Netzgesellschaft Strom mbH sagte um 17.12 Uhr: „Aktuell sind in ganz Mittelsachsen 14 000 Haushalte ohne Strom. Wo es möglich ist, werden Kunden durch Umschalten auf andere Leitungen wieder versorgt.“ (mit DA/je/dth/ab)

