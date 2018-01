Orkanböen wüten Sturmtief „Friederike“ hat den Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge erreicht. Der Sturm wird bis weit in die Nacht toben. Aktuelle Informationen gibt es hier im Ticker.

Erst vergangene Woche waren schwere Sturmböen über das Osterzgebirge gezogen. Bei Geising musste die Müglitztalstraße gesperrt werden, weil entwurzelte Bäume auf der Straße lagen. © Egbert Kamprath

UPDATE 18.12: Die FFw Tharandt schreibt auf Facebook: Die Straßen von Kurort Hartha nach Dorfhain sowie Kurort Hartha Richtung Grillenburg sind aufgrund von zahlreichen Baumstürzen VOLL GESPERRT! Es herrscht Lebensgefahr! Weitere Sperrungen folgen. Wir sind nach wie vor im Einsatz.

UPDATE 18.10 Uhr: Die Feuerwehren des Landkreises sind zurzeit im Dauereinsatz. Bis jetzt mussten die Kameraden zu ca. 100 Einsätzen ausrücken, vermeldet das Landtatsamt.

Geknickte Baumstämme, lose Dachziegel, umgekippte Bauzäune wurden beseitigt. Das Sturmtief richtete Schäden in Tharandt, Freital, Possendorf, Müglitztal, Heidenau, Pirna, Struppen, bis hinein ins obere Elbtal an. Von den ortsfesten Befehlsstellen nahmen bis 18 Uhr zehn der fünfzehn vorhandenen den Dienst auf.

UPDATE 18.04 Uhr: In Dippoldiswalde musste die Feuerwehr bisher zweimal ausrücken, weil Bäume auf die Alte Dresdner Straße und die Rabenauer Straße gestürzt sind, wie der stellvertretende Kreisbrandmeister Thomas Quinger informierte. Der städtische Bauhof hatte in Schmiedeberg und Dippoldiswalde zwei Mitarbeiter in Bereitschaft, um beispielsweise Straßen zu sperren, wenn das nötig wird.

In Klingenberg waren die Feuerwehren auch im Einsatz. Dort wurde ebenso wie in Dippoldiswalde die ortsfeste Befehlsstelle für den Einsatz vorbereitet.

UPDATE 18.02 Uhr: Auch im Glashütter Stadtgebiet sind Bäume auf Straßen gefallen. Laut Thomas Flasche, der zurzeit die Glashütter Stadtfeuerwehr leitet, blockierte umgefallene Bäume an der Hirschbachmühle und an den Buschhäuser in Reinhardtsgrimma die Straßen. Nach Absprache mit dem stellvertretenden Kreisbrandmeister soll in den nächsten Minuten entschieden werden, ob Glashütte seine örtliche Einsatzzentrale, die ortsfeste Befehlestelle, in Betrieb nehmen soll.

UPDATE 18 Uhr: Stromausfall rund um den Dippser Markt, seit 18 Uhr ist alles dunkel.

UPDATE 17.55 Uhr: Freital bittet um Abholung der Kinder aus den Kitas

Im Hinblick auf das Sturmtief hat sich die Stadtverwaltung dazu entschlossen, alle Erziehungsberechtigten um die Abholung ihrer Kinder aus den Betreuungseinrichtungen (Krippe, Kindergarten, Hort) zu bitten. Für Kinder, die nicht abgeholt werden können, sei auch über 16 Uhr hinaus eine Notbetreuung abgesichert.

UPDATE 17.50 Uhr: Straße zwischen Höckendorf und Edle Krone gesperrt. Die Feuerwehr ist vor Ort.

UPDATE 17.35 Uhr: Zeichen und wohl auch Posta sind ohne Strom

UPDATE 17.23 Uhr:

Die Feuerwehren sind zur Stunde zu 50 Einsätzen im Landkreis unterwegs.

Wie Kreisbrandmeister Karsten Neumann zur SZ sagte, geht es vor allem um umgestürzte Bäume, lose Dachziegel und umgekippte Bauzäune. Besonders betroffen sei von dem Sturm die Achse Tharandt-Freital-Possendorf-Müglitztal-Heidenau-Pirna-Struppen-Hohnstein. Das Osterzgebirge mit Dippoldiswalde und Altenberg sei bislang verschont geblieben. Im Landratsamt werden die Einsätze von einem Team um Landrat Michael Geisler koordiniert. Außerdem wurden fünf Kommandostellen in Pirna, Heidenau, Freital, Kreischa und Neustadt eingerichtet.

UPDATE: Bahn stellt S-Bahn-Verkehr ein

Die Deutsche Bahn informierte ihre Kunden über Zugausfälle. Der Fernverkehr im gesamten Bundesgebiet war betroffen, in Sachsen auch des gesamte Nahverkehr. Das betraf die S-Bahn-Linie 1 und 2 von Meißen, bzw. Dresden-Flughafen nach Pirna und weiter in Richtung Bad Schandau und Schöna. Auch die S 3 von Dresden über Freital, Tharandt, Klingenberg und Freiberg und die RE 3, der von der Mitteldeutschen Regiobahn betrieben wird und weiter nach Hof fährt, waren betroffen. Ab 15 Uhr wurde der Zugverkehr allmählich eingestellt. Züge würden bis zum nächsten geeigneten Bahnhof fahren und dort stehen bleiben. Bis etwa 20 Uhr, so der Stand vom Nachmittag, sollten diese Einschränkungen bestehen bleiben.

Übrigens, die Bahn zeigt sich kulant: Reisende, die ihre bereits gebuchte Reise auf den vom Sturm voraussichtlich betroffenen Strecken nicht antreten können, können ihre Fahrkarten kostenlos zurückgeben. Hier finden Sie das entsprechende Erstattungsformular für online gebuchte Fahrkarten.

UPDATE: Ein Baum stürzte auf die Gleise der Weißeritztalbahn. Der Nachmittagszug kam nur bis Malter. Der Zugverkehr wurde danach komplett eingestellt, wie Ricardo Lammel, der Bahnhofsguide in Kipsdorf informierte.

UPDATE: Das Landratsamt gibt noch folgende Hinweise:

Schließen Sie alle Fenster und Türen

Sichern Sie lose Gegenstände um das Gebäude (z. B. Müll- und Papiertonnen, Gartenmöbel, Blumenkästen usw.)

Bereiten Sie sich auf einen möglichen Ausfall des Stroms und/oder Telefons vor

Halten Sie insbesondere Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen

Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien



Sächsische Schweiz- Osterzgebirge. Eine amtliche Unwetterwarnung vor Sturm mit Orkanböen hat der Deutsche Wetterdienst am frühen Nachmittag herausgegeben. Nachdem die Zugbahn des Tiefs offenbar feststeht, heißt es, der gesamte Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge sei vom Unwetter betroffen.

Der Wetterdienst weist auf mögliche Gefahren hin: Es sind unter anderem verbreitet schwere Schäden an Gebäuden möglich. Bäume können zum Beispiel entwurzelt werden und Dachziegel, Äste oder Gegenstände herabstürzen. Schließen Sie alle Fenster und Türen! Sichern Sie Gegenstände im Freien! Halten Sie insbesondere Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen. Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien!

Übrigens: Das Landratsamt und die Stadtverwaltung Pirna sind wegen der Unwetterwarnung an allen Standorten geschlossen. (szo)

