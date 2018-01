Orkanböen im Anmarsch Für Donnerstagnachmittag hat der Deutsche Wetterdienst eine Unwetterwarnung herausgegeben. Der gesamte Landkreis ist vom Sturm betroffen. Der tobt bis weit in die Nacht.

Erst vergangene Woche waren schwere Sturmböen über das Osterzgebirge gezogen. Bei Geising musste die Müglitztalstraße gesperrt werden, weil entwurzelte Bäume auf der Straße lagen. © Egbert Kamprath

UPDATE: Bahn stellt S-Bahn-Verkehr ein

Die Deutsche Bahn informierte ihre Kunden über Zugausfälle. Der Fernverkehr im gesamten Bundesgebiet war betroffen, in Sachsen auch des gesamte Nahverkehr. Das betraf die S-Bahn-Linie 1 und 2 von Meißen, bzw. Dresden-Flughafen nach Pirna und weiter in Richtung Bad Schandau und Schöna. Auch die S 3 von Dresden über Freital, Tharandt, Klingenberg und Freiberg und die RE 3, der von der Mitteldeutschen Regiobahn betrieben wird und weiter nach Hof fährt, waren betroffen. Ab 15 Uhr wurde der Zugverkehr allmählich eingestellt. Züge würden bis zum nächsten geeigneten Bahnhof fahren und dort stehen bleiben. Bis etwa 20 Uhr, so der Stand vom Nachmittag, sollten diese Einschränkungen bestehen bleiben.

Übrigens, die Bahn zeigt sich kulant: Reisende, die ihre bereits gebuchte Reise auf den vom Sturm voraussichtlich betroffenen Strecken nicht antreten können, können ihre Fahrkarten kostenlos zurückgeben. Hier finden Sie das entsprechende Erstattungsformular für online gebuchte Fahrkarten.

UPDATE: Ein Baum stürzte auf die Gleise der Weißeritztalbahn. Der Nachmittagszug kam nur bis Malter. Der Zugverkehr wurde danach komplett eingestellt, wie Ricardo Lammel, der Bahnhofsguide in Kipsdorf informierte.

UPDATE: Das Landratsamt gibt noch folgende Hinweise:

Schließen Sie alle Fenster und Türen

Sichern Sie lose Gegenstände um das Gebäude (z. B. Müll- und Papiertonnen, Gartenmöbel, Blumenkästen usw.)

Bereiten Sie sich auf einen möglichen Ausfall des Stroms und/oder Telefons vor

Halten Sie insbesondere Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen

Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien

Weitere Informationen können Sie hier erhalten:

Sächsische Schweiz- Osterzgebirge. Eine amtliche Unwetterwarnung vor Sturm mit Orkanböen hat der Deutsche Wetterdienst am frühen Nachmittag herausgegeben. Nachdem die Zugbahn des Tiefs offenbar feststeht, heißt es, der gesamte Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge sei vom Unwetter betroffen.

Der Wetterdienst weist auf mögliche Gefahren hin: Es sind unter anderem verbreitet schwere Schäden an Gebäuden möglich. Bäume können zum Beispiel entwurzelt werden und Dachziegel, Äste oder Gegenstände herabstürzen. Schließen Sie alle Fenster und Türen! Sichern Sie Gegenstände im Freien! Halten Sie insbesondere Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen. Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien!

Übrigens: Das Landratsamt und die Stadtverwaltung Pirna sind wegen der Unwetterwarnung an allen Standorten geschlossen. (szo)

