Orkanböen fegen übers Osterzgebirge Der nahende Sturm veranlasste das Gymnasium zu einem außergewöhnlichen Schritt.

Sturmfrei gab es am Donnerstagmittag am Altenberger Gymnasium. © Egbert Kamprath

Dippoldiswalde/Altenberg. Der Deutsche Wetterdienst warnte für das Osterzgebirge vor orkanartigen Böen mit Geschwindigkeiten um die 110 Kilometer pro Stunde. In exponierten Lagen wurden sogar Spitzen von 130 Kilometer pro Stunde erwartet. Der Wind kann dabei so heftig blasen, dass in dem ohnehin schon mehrfach durchgewirbelten Wäldern Äste abreißen und Bäume umstürzen können. Der Forstbezirk Bärenfels riet daher zu äußerster Vorsicht. Auch die Meteorologen empfahlen, alle Fenster und Türen zu schließen, lose Gegenstände an Gebäuden wie Müll- und Papiertonnen, Gartenmöbel sowie Blumenkästen festzubinden bzw. ausreichend zu sichern. Am besten sollte der Aufenthalt im Freien bei diesen stürmischen Witterungsverhältnissen vermiesen werden. Wer dennoch nach draußen muss, sollte insbesondere Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen halten. Die Einwohner müssen damit rechnen, dass Strom und Telefon ausfallen können. Angesichts dieser Voraussagen und amtlichen Unwetterwarnungen entschied das Gymnasium in Altenberg, den Schülern sturmfrei zu geben und sie bereits um die Mittagszeit nach Hause zu schicken, damit alle noch rechtzeitig vor dem angekündigten Orkan sicher und wohlbehalten nach Hause kommen.

Ein Baum stürzte auf die Gleise der Weißeritztalbahn. Der Nachmittagszug kam nur bis Malter. Der Zugverkehr wurde danach komplett eingestellt, wie Ricardo Lammel, der Bahnhofsguide in Kipsdorf informierte. (SZ/ks/fh)

