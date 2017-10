Orkan ledert Dach ab Die Feuerwehren waren den ganzen Tag im Einsatz. Die Sachschäden durch den Sturm sind teilweise enorm.

Vom Döbelner Rathaus wehte der Sturm Dachziegel. Das Areal vor dem Rathaus ist deshalb abgesperrt worden. © André Braun

Bei den Bewohnern des Hauses Albert-Schweitzer-Straße 25 wurde es am Sonntagmorgen später hell. Der Sturm hatte die Dachhaut abgerissen, die Bahnen hingen wie ein riesiges Handtuch an der Fassade herunter. Einsatz für die Feuerwehr, die seit dem Morgen unterwegs war. „Wir haben die Bahnen mit der Drehleiter abgeschnitten“, sagte Feuerwehrfrau Silke Lormis.

Seit etwa sechs Uhr waren die Feuerwehren draußen. Zuerst hatte es einen Fehlalarm im Döbelner Krankenhaus gegeben. Danach ging es Schlag auf Schlag. Der Sturm hatte das Notdach des abgebrannten Hauses an der Straße des Friedens heruntergeworfen. Es schlug einen Fahrzeug auf der Straße die Scheibe ein und beschädigte auch Dachfenster anderer Häuser, sagte Udo Hundrieser, der als Einsatzleiter unterwegs war. Hohen Sachschaden hatte der Sturm bei der Firma Partzsch im Gewerbegebiet Fuchsloch angerichtet. Dort wurde die Photovoltaikanlage vom Dach der Halle gerissen – für die Feuerwehrleute gab es da aber nicht zu tun. In Zschäschütz war ein großer Baum ins Dach einer alten Scheune gekracht, ein anderer halb entwurzelt. Die Feuerwehrleute rückten ab, ohne etwas ausrichten zu können. Erst müsse der Stromversorger eine Elektroleitung entfernen. Die Straße durch Zschäschütz bleibe solange gesperrt, sagte Hundrieser.

In vielen Fällen war es nur Glück, dass niemand zu Schaden kam. An der katholischen Kirche in Döbeln krachte eine große Fichte auf die Rosa-Luxemburg-Straße. Sie war mitten im Stamm durchgebrochen. „Die sollte ohnehin weg, weil wir Angst hatten, dass sie irgendwann umfällt“, sagte Pfarrer Andreas Jaster. Gemeindemitglieder räumten den Baum noch am Sonntag beiseite.

Gemeindewehrleiter Thomas Harnisch und sein Stellvertreter Heiko Hentzschel koordinierten die Einsätze von der Einsatzleitstelle im Feuerwehrgerätehaus. Bis zum Nachmittag waren 41 Einsätze zusammengekommen – meist durch umgefallene Bäume und lose Dachteile. „Wir waren von Ziegra bis Gertitzsch im Einsatz“, sagte Hundrieser. Dafür waren sämtliche Ortswehren mit 150 Leuten und zwölf Fahrzeugen unterwegs.

Alle Feuerwehren der Region waren zum Teil bis in den Nachmittag draußen. Die Harthaer Feuerwehr hatte Bäume unter anderem in der Sonnenstraße und der Nordstraße zu räumen. Wegen der Gefahr umfallender Bäume war das Stadtwäldchen gesperrt. Leisnigs Wehrleiter Bernd Starke schätzt die Anzahl der Einsätze auf 20 bis 30. Aus den Feuerwehren Leisnig, Brösen, Wiesenthal und Naundorf seien etwa 40 Leute mit sieben Fahrzeugen unterwegs gewesen, sagte er. Vor allem wegen Dachschäden und umgefallenen Bäumen. In Minkwitz und in der Georg-Friedrich-Händel-Straße seien die Freileitungen beschädigt worden. Die Straßenbeleuchtung sei teilweise außer Betrieb. Kurz war der Strom in einigen Bereichen Döbelns weg. Einige Zeit waren Orte um Lüttewitz ohne Strom. Auch Sitten soll von einem Stromausfall betroffen gewesen sein.

zur Startseite