Orkan hält Feuerwehren im Atem

In Zschäschütz musste die Straße gesperrt werden, weil ein Baum auf ein Gebäude gestürzt war. Ein weiterer Baum drohte in die Stromletung zu fallen. © André Braun

Seit dem Morgen hält der Orkan die Feuerwehren der Region in Atem. Dutzendweise sind Bäume umgeknickt und Dächer beschädigt. Menschen kamen nach derzeitigen Erkenntnissen nicht zu Schaden. Zum Teil entstand hoher Sachschaden.



In Döbeln wurde bei einem Wohnhaus von Pro Leipzig an der Albert-Schweitzer-Straße durch den Sturm teilweise abgedeckt. Bei der Firma Partzsch im Gewerbegebiet Am Fuchsloch wurde eine Photovoltaik-Anlage vom Dach gerissen. An der Straße des Friedens in Döbeln wurde ein Behelfsdach von einem Haus geweht, dabei wurde unter anderem ein Fahrzeug beschädigt.



Das Stadtwäldchen in Hartha ist wegen der Gefahr umfallender Bäume gesperrt. Die Straße durch Zschäschütz ist wegen umgenickter Bäume bis mindestens morgen gesperrt.



Allein in Döbeln hatte die Feuerwehr bis gegen elf Uhr mehr als 30 Einsätze. Alle Ortswehren waren mit rund 150 Leuten und zwölf Fahrzeugen im Einsatz. (DA/jh)

