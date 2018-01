Orkan fegt Gemüsezelte davon Der Auenhof in Niederlützschera hat großen Schaden erlitten. Der Wiederaufbau wird dauern. Schnelle Hilfe bekam dagegen eine Harthaer Firma.

zurück Bild 1 von 2 weiter Frank Eckert (rechts) und Thomas Burkhardt räumen in der Biogärtnerei Auenhof in Niederlützschera die Folienreste eines Zeltes zusammen. © Dietmar Thomas Frank Eckert (rechts) und Thomas Burkhardt räumen in der Biogärtnerei Auenhof in Niederlützschera die Folienreste eines Zeltes zusammen.

Die Kameraden des THW Döbeln kamen auf dem Vierseithof der Firma Wagner in Hartha zum Einsatz.

Ostrau/Hartha. Er habe von den Auswirkungen des Orkans per Nachricht auf seinem Mobiltelefon erfahren, sagt Oliver Leipacher, Geschäftsführer der Biogärtnerei Auenhof in Niederlützschera. „Ich war an diesem Tag in Dresden. Das Ausmaß des Schadens habe ich erst gesehen, als ich wieder nach Hause gekommen bin.“ Seinem Auge bietet sich ein grausiges Bild. Der größte Teil der Folientunnel wurde vom Sturmtief in Mitleidenschaft gezogen. Folien wurden weggerissen, teilweise sind die Gestänge verbogen. „Komischerweise steht das Zelt mit der ältesten Folie, als hätte es keinen Sturm gegeben. Diese Folie wollten wir durch eine neue ersetzen, aber nun bleibt sie erst einmal drauf“, sagt Oliver Leipacher.

Bei insgesamt elf Zelten hat Sturmtief Friederike die Folien beschädigt oder abgedeckt. Bei drei bis vier müsse Totalschaden konstatiert werden. Leipacher spricht von einem Schaden in Höhe von 80 000 bis 100 000 Euro. Das betrifft nicht nur das Material und die Arbeit, die Folientunnel wieder aufzubauen, sondern vielmehr die nachfolgenden Pflanzungen. „Viele Kulturen sind zerstört. Betroffen sind vor allem die Frühjahrskulturen, die ersten Salate wie Feldsalat oder Mangold, und Kohlrabi“, so Leipacher. Eventuell könne man noch etwas ernten.



„Man kann auf den Flächen 50 Prozent Schaden annehmen.“ Hinzu komme, dass die Folgekulturen nicht gepflanzt werden können. „Wir werden definitiv nicht die drei oder vier Zelte, die hier daniederliegen, bis zum Frühjahr wieder aufgebaut haben. Das schaffen wir nicht“, blickt Leipacher voraus. Drei Tunnel werde man ziemlich schnell wieder hinbekommen, die restlichen müssen warten oder werden eben komplett neu aufgebaut. Eine Woche, so schätzt der Geschäftsführer, werden die Mitarbeiter mit den Aufräumarbeiten beschäftigt sein.

Oliver Leipacher war stolz darauf, dass die Zelte bei den bisherigen Stürmen standgehalten haben. Sicher gab es kleinere Schäden zu beklagen, deshalb wurden die Zelte stabiler gebaut. Sie sollten Windgeschwindigkeiten bei „normalen Stürmen“ aushalten. Bis 100 oder 120 Stundenkilometer waren die Folientunnel ausgelegt. „Laut Wetterkarte waren auf dem Brocken 210 und im Erzgebirge bis 190 km/h gemessen worden. Bei uns herrscht praktisch ein richtiger Düseneffekt. Wir müssen Windböen gehabt haben, die deutlich über 120 Stundenkilometer lagen. Da wundert es, dass noch zwei Zelte komplett stehen und bei anderen nur die Folie beschädigt ist“, so Leipacher. Die Biogärtnerei bewirtschaftet eine Fläche von insgesamt 3800 Quadratmetern.

Trotz der hohen Schäden will Oliver Leipacher nicht auf die Tränendrüse drücken. „Es nützt nichts, wir müssen in die Hände spucken und aufräumen. Es ist schlimm, was hier passiert ist, aber andere hat es noch viel härter erwischt“, sagt Leipacher. Die nächsten Tunnel müssen stabiler sein. Das Risiko sei halt irgendwo einzuplanen, auch wenn es sich nicht kalkulieren lasse. „Wir sind ein Betrieb, der mit der Natur zurechtkommen muss. Unsere Zelte können von Sturmschäden betroffen sein. Hätten wir sie nicht, müssten wir mit Hagelschäden leben“, so Leipacher.

Orkantief Friederike richtete auch am Vierseithof von Reiko Wagner in Hartha einen erheblichen Schaden am Dach an. Die Dachhaut wurde teilweise aufgerissen. Zunächst war der Harthaer Gemeindewehrleiter René Greif vor Ort. Er forderte den Ortsverband Döbeln des Technischen Hilfswerkes (THW) als Fachberater an. Ortsverbandschef Christian Winkler erkundete zunächst die Lage und versprach Hilfe. Der Dachstuhl musste provisorisch repariert werden. Dafür transportiere das THW das erforderliche Material heran. „Zunächst haben wir die abgerissene Dachhaut entfernt und die noch vorhandene gesichert“, sagte Christian Winkler. Danach errichteten die fünf Helfer des THW den provisorischen Dachstuhl und ein Dachdecker übernahm das Aufbringen der Dachhaut. „Am Nachmittag haben wir die Arbeiten beendet und waren gegen 16 Uhr wieder einsatzbereit“, so Winkler.

