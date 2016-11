Originellster Garten hat jetzt eine Bank

Georg Grimme holt sich den Sieg in der Kategorie der originellsten Gartengestaltung und sitzt schon einmal zur Probe auf der Gartenbank, dem Hauptpreis in dieser Kaegorie. © Rolf Ullmann

Niesky. Grit Schröter, Marktleiterin des Bay Wa Garten- und Baumarktes Niesky, übergab am Sonnabendvormittag den Siegern und Platzierten der Gartenolympiade 2016 ihre Preise. Diese stellt der Markt seit Jahren für diesen Wettbewerb an zur Verfügung. Insgesamt zwölf Preise in vier Kategorien vergab die Jury. In der Bildergalerie können Sie sehen, wer das Rennen gemacht hat. (szo)

