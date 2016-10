Originalgetreuer Aufgang zur Post Das ehemalige Postgebäude in Pulsnitz wird zum Pflegeheim umgebaut. Zu den Darstellungen auf der Bautafel hatte jetzt ein SZ-Leser Fragen.

Diese grafische Darstellung auf der Bautafel sorgte für Irritationen. © privat

In die alte Post in Pulsnitz ziehen bald alte Herrschaften. Wie neu und noch viel besser wird das frühere Postgebäude aussehen: als moderne Pflegeeinrichtung mit zwei Anbauten im rückwärtigen Bereich. Die historische Fassade werde im Original erhalten. Das sicherten die Planer zu. „Mit den Denkmalschützern stehen wir immer in engem Kontakt“, so die Aussage. Der frühere Eingang dort zur Schalterhalle an der Stirnseite – das Podest – werde zu einer kleinen Terrasse für die künftigen Bewohner umfunktioniert. Die Bewohner sollen dort durch die Tür auch einmal nach draußen unter das Vordach treten können. Der gesamte Umbau sei mit dem Denkmalschutz abgestimmt.

Eberhard Schloßhauer aus Pulsnitz verfolgte das Geschehen in der SZ und auch ab und zu live vor Ort. Dort machte ihn jetzt die Bautafel stutzig. Auf der grafischen Darstellung des früheren Eingangsbereiches mit Treppenaufgang sieht dieser ganz anders aus als im Original. Doch gerade der Eingang zur ehemaligen Schalterhalle sollte doch erhalten werden? Für ihn sei eine solche Umgestaltung undenkbar. „Soll der historische Aufgang etwa weggerissen und eine völlig neue Terrasse mit stark abweichender Architektur erbaut werden“, fragt der Pulsnitzer erschrocken. Für ihn sei das völlig undenkbar. Und vielleicht interessiere das ja auch noch andere Pulsnitzer.

Denkmalschutz berücksichtigen

Chefplaner Reno Jahn kann schnell Entwarnung geben. Diese grafische Darstellung entspreche nicht 1:1 den tatsächlichen Planunterlagen. Sie sei etwas schematisch nachempfunden worden. Der Treppenaufgang mit Überdachung werde originalgetreu saniert. Er bleibe so erhalten, wie es auch das Anliegen des Denkmalschutzes sei. Oben entsteht ein kleines Austrittspodest. Links und rechts zur Treppe werde man Gitter anbringen, damit der Bereich ringsherum abgeschlossen ist. Dafür haben die Planer eine besondere Idee. Die Fenster der Post waren früher aus Sicherheitsgründen im Erdgeschoss vergittert. Diese historischen Fenstergitter wolle man, wenn es möglich ist, umarbeiten und für diese zwei Geländer am Podest nutzen.

Die Pulsnitzer Einrichtung ist eines von zwei Pflegeheimen in der Region, in die Bauherr Henry Mülder als Betreiber der Pflegeheim Pulsnitz GmbH insgesamt 6,7 Millionen Euro investiert. Neben dem Umbau der alten Post in Pulsnitz ist es ein Neubau in Bischheim. Insgesamt entstehen 65 Pflegeheimplätze. (SZ/ha)

