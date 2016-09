Original-Stadtplan als Nachdruck Im neuen Heft zur Stadt- Geschichte kommt eine Menge Unbekanntes ans Licht. Und auch Australien spielt eine Rolle.

Die 14. Blätter zur Radeberger Stadtgeschichte sind erschienen.

Kaum vorstellbar, aber es gab Zeiten, da schauten die Leute nicht aufs Navi im Handy, sondern in einen Stadtplan… Und einen originalen Radeberg-Stadtplan aus dem Jahr 1905 gibt’s in Kürze als Nachdruck. Als Faltblatt wird er der neuesten Ausgabe der „Radeberger Blätter zur Stadtgeschichte“ beigelegt sein. Das 128-seitige Heft ist die nunmehr 14. Ausgabe dieser beliebten Reihe mit spannenden Beiträgen aus der Radeberger Historie, herausgegeben von der Arbeitsgruppe Stadtgeschichte. Eine Heft-Reihe, die durchaus ihresgleichen sucht. Im Mittelpunkt diesmal steht dabei die Mühlengeschichte Radebergs. Entlang der Großen Röder gab es ja einst eine Menge Wassermühlen. Auch die Geologie des Stadtgebiets wird im neuen Heft eine Rolle spielen; und ein Blick geht auch nach Übersee: Dort, in Australien, schuf der Radeberger Künstler Bodo Muche beeindruckende Tierskulpturen. Eine ungewöhnliche, bisher weitgehend unbeachtete Seite im Radeberger Stadtgeschichtsbuch sozusagen.

Präsentiert wird das 14. Heft am 20. Oktober auf Schloss Klippenstein. Ab 18 Uhr wird es einen ersten Einblick geben. Zu kaufen gibt es das Heft wie auch die Vorgänger im Bürgerbüro im Rathaus sowie an der Kasse von Schloss Klippenstein. Sechs Euro kostet dieser interessante Blick in die Radeberger Geschichte. (SZ)

