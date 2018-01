Orientalische Wasserpfeife an historischer Fassade Die neue Shisha-Bar in Zittau wirbt mit einer ausgefallenen Malerei an der Fassade.

Ein absoluter Blickfang: Mit dieser Malerei wirbt die „Syrische Shisha-Bar“ in Zittau. © Matthias Weber

Zittau. Diese Wandmalerei ziert jetzt die Fassade der neu eröffneten „Syrischen Shisha-Bar“ in der Schulstraße. Inhaber Omar Elmuhamad aus Syrien hat das Lokal, früher als „Hai Phong Bar“ bekannt, bei dem vietnamesischen Hausbesitzer angemietet. Der Syrer hat die Malerei bei einem befreundeten Kurden in Auftrag gegeben. In der Shisha-Bar könne man nicht nur Wasserpfeife rauchen, sondern auch syrische Gerichte ausprobieren, so der Inhaber, der um die Ecke, in der Brüderstraße, auch einen Laden mit exotischen Lebensmitteln betreibt.(mh)

