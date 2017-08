Orgelspezialistin gibt Sommerkonzert Katy von Ramin erwartet in vier Wochen ihr drittes Kind. Sie freut sich auf den Familienzuwachs – und auf Sonntag.

Katy von Ramin ist Orgelspezialistin. Beim letzten Konzert vor der Geburt ihres Kindes in Goldbach spielt sie aber nicht das Instrument in der Kirche, sondern an einer in der Hochschule für Kirchenmusik geliehenen Truhenorgel. © Rocci Klein

Mit Gabriel und Raphaela vergeht für Katy von Ramin jeder Tag zu Hause wie im Flug. Die beiden Kleinen, fünf und zwei Jahre alt, sind mit Mutti viel draußen und unterwegs, „und plötzlich ist schon wieder Abendbrotzeit. Langweilig ist mir wirklich nicht“, sagt die 40-Jährige. Zumal das dritte Kind in vier Wochen kommt. Darauf freut sich die Familie. Aber die Bischofswerdaerin hat ja auch noch einen Beruf.

Katy von Ramin hat Kirchenmusik studiert. Sie spielt Cembalo und Orgel. Etwa zehn Konzerte gibt sie jetzt im Jahr, gern in Görlitz und mit der neuen Lausitzer Philharmonie, aber auch wie an diesem Sonntag in der Kirche in Goldbach. Die Sommerkonzerte dort haben Tradition, das gibt es jetzt zum siebenten Mal. „Ich freue mich, dass es gut angenommen und vom Förderverein Kirchenmusik bzw. der Kirchgemeinde unterstützt wird“, sagt sie. Zwischen 70 und 100 Besuchern kamen. So viele werden jetzt auch wieder erwartet. „Ich freue mich drauf“, sagt Katy von Ramin, die die Goldbach-Konzerte immer organisiert und dort fast immer auch gespielt hat. Vor zwei Jahren allerdings ging das nicht, damals war Raphaela gerade geboren. Die Mutti kam mit Kinderwagen und lauschte bei den Kollegen. Zurzeit gibt Katy von Ramin etwa zehn Konzerte im Jahr. Mehr könnten es sein, „ich bekomme viele schöne Angebote“, sagt sie. Aber der Nachwuchs stehe jetzt an erster Stelle: „Ich finde, die Kinder sind, wenn sie klein sind, zu Hause am besten aufgehoben.“

Keine Zeit fürs Musikhaus der Eltern

Dass die Kinder von Katy von Ramin musikalisch aufwachsen, liegt nahe, dass sie mal ein Instrument lernen auch. Welches für Gabriel infrage kommt, überlegt die Familie gerade, und wer der Lehrer wird. Wahrscheinlich der Opa. Der Vater von Katy von Ramin spielt Gitarre. Jahrzehntelang führte er zudem das Musikhaus Sommer in Bischofswerda. Den Laden wollte Tochter Katy erst weiterführen. Aber mit Familie und ihrem Beruf als Musikern ließ es sich nicht vereinbaren, sagt sie jetzt.

Ihre Konzerte gibt Katy von Ramin zurzeit vor allem an den Wochenenden, wenn sie ihr Mann, der Zahnarzt ist und eine Praxis führt, zu Hause ablösen kann. Für das Sommerkonzert in Goldbach am Sonntag hat sie ein Programm passend zum Lutherjahr zusammengestellt. Es entspricht auch ihren Neigungen. „Ich mache ja Altes, speziell Barockmusik“, sagt sie. Nun geht es in der Musikgeschichte aber noch weiter zurück. Gespielt wird unter anderem ein Stück von Johann Walter, der mit Luther befreundet war. Zum Einsatz kommen besondere Instrumente wie die Barockposaune und eine Truhenorgel.

An ihrer Seite hat Katy von Ramin Musiker, „die bekannt und liebe Leute sind“ – Ercole Nisini, ein in Dresden lebender Italiener, und ihre Studienkollegin Barbara Christina Steude zum Beispiel. Ercole Nisini hat Stücke extra für Goldbach arrangiert. Zusammen musiziert haben sie aber noch nie. Geprobt haben die Musiker am Freitagnachmittag, und auch den Sonnabend wollen sie noch einmal nutzen. „Das sollte reichen“, sagt Katy von Ramin, die selbst regelmäßig zu Hause übt. Mittags oder abends, wenn die Kinder schlafen.

Sommerkonzert Kirche Goldbach, 27.8., 17 Uhr, Marienkirche Goldbach, Eintritt frei, um Spenden wird gebeten.

