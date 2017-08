Orgelspaziergang Die Königin der Instrumente steht im Mittelpunkt einer ganz besonderen Tour durch das Stolpener Land. Gäste sind auf der Reise willkommen.

Kantor Lukas Pohle aus Crostwitz kennt die Langenwolmsdorfer Orgel bestens. Unlängst gastierte er hier bei einem Konzert mit Liane Haase, die ihn an der Posaune begleitet hatte. © Dirk Zschiedrich

Die Kirchgemeinde Stolpener Land startet am Sonntag einen ersten Orgelspaziergang durch das Stolpener Land. „Wir freuen uns auf eine schöne Veranstaltung, bei der Verschiedenes auf einmal zu erleben ist, gute Musik, gute Gemeinschaft und gute Gedanken“, sagt Stolpens Pfarrer Christian Heurich.

Natürlich erfahren die Teilnehmer auch mehr über die Kirchen und die Geschichte der Orgeln in der Region. Und es gibt sicherlich so einiges zu erzählen in den Kirchen, aber auch unterwegs. Denn extra für die Orgeltour wurde ein Oldtimer-Bus gechartert. Der fährt von Orgel zu Orgel, von Kirche zu Kirche. „In jeder unserer Kirchen spielt Kantorin Anke Klaus die Orgel. Kurze Gedanken sowie Informationen zu Kirche und Orgel begleiten die Zeit“, kündigt Pfarrer Christian Heurich an. In jeder Kirche verbringen die Besucher etwa 20 Minuten und fahren dann weiter.

Sollte der Bus voll sei, dann wird auch mit dem Pkw weitergefahren, um nichts zu verpassen. Denn gerade das Stolpener Land verfügt über eine besondere Orgelgeschichte, und zwar die der Herbrig-Orgeln. Die ist inzwischen gut erforscht. Denn im Jahr 2006 war der Stolpener Klaus Mann zum Herbrig-Orgelexperten geworden. Er war als Mitglied der Kulturwerkstatt auf den Spuren der Herbrigs und ihrer Orgeln unterwegs. Die Ergebnisse seiner Nachforschungen wurden in einem Heft veröffentlicht, das Teil des Projektes Herbrig-Orgelstraße ist. Die Kirchgemeinde Stolpener Land verfügt über insgesamt zwei Herbrig-Orgeln, eine in Langenwolmsdorf und eine in Stolpen-Altstadt. Früher stand noch eine in der Helmsdorfer Kirche. Sie wurde aber nach Langenhennersdorf umgesetzt.

Vater und Sohn Herbrig haben zwischen 1814 und 1861 im Raum Pirna, Sebnitz, Dresden-Land, Bischofswerda und Bautzen vor allem in Dorfkirchen 20 Orgeln erbaut. Zehn Instrumente und zwei Gehäuse sind bis heute erhalten geblieben. Die größte noch erhaltene Herbrig-Orgel in der Region steht in der Kirche von Langenwolmsdorf. Noch bis vor wenigen Monaten fehlten allerdings viele Töne, weshalb sich Einwohner entschlossen, etwas für die Restaurierung des Instruments zu tun.

Langenwolmsdorfer legen sich ins Zeug

Eine Orgelgruppe entwickelte Ideen, Geld zu sammeln. Sie ließ Flyer drucken und verteilte diese an ortsansässige Unternehmen und Haushalte. Sie organisierte Benefizkonzerte und warb immer wieder um Spenden. Aber nicht nur das. Die Orgel-Restaurierung wurde von den Mitgliedern auch geplant und vorbereitet. Inzwischen ist das Geschichte. Die Orgel wurde restauriert und klingt in den schönsten Tönen. Die Teilnehmer des Orgelspazierganges können sich davon überzeugen. Denn an der Kirche in Langenwolmsdorf beginnt am 20. August, 17 Uhr, die Rundfahrt.

Die nächste Station wird 17.45 Uhr erreicht, und zwar die Stadtkirche Stolpen. Hier steht eine nicht weniger berühmte Orgel. Sie wurde vom Bautzener Orgelbaumeister Hermann Eule im Jahr 1898 errichtet. Weiter geht es in die St.-Lorenz-Kirche nach Stolpen-Altstadt. Pfarrer Heurich rechnet, dass man dort 18.30 Uhr ankommen wird. Sein Zeitplan sieht für 19.15 Uhr die Katharinenkirche in Helmsdorf vor. Von dort geht es dann mit dem Bus zurück nach Langenwolmsdorf. Wer nicht alle Stationen mitfahren möchte, kann sich gern trotzdem dort einfinden.

Eine Teilnahmegebühr wird nicht erhoben. Allerdings bittet die Kirchgemeinde um Spenden. Wissenswertes gibt es aber nicht nur über die Orgeln zu berichten, sondern auch über die Kirchen, wie zum Beispiel über die Stadtkirche Stolpen und welche Funde es hier bei Bauarbeiten gegeben hat. Die Teilnehmer der Tour dürfen gespannt sein.

Rückfragen ans Pfarramt Stolpen, Telefon 035973 26409 oder 035973 29466. Informationen zu den Herbrig-Orgeln gibt es im Internet

