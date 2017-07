Orgelkonzerte und Jugendtheater Der Kulturraum Oberlausitz soll 2018 zwei Projekte in Ebersbach-Neugersdorf fördern. Anträge hat die Stadt gestellt.

Silberfarben strahlt die Orgel in der Zittauer Johanniskirche. © SZ Thomas Eichler

Orgelkonzerte und ein Theaterprojekt soll der Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien 2018 fördern. Das hat Ebersbach-Neugersdorf beantragt. Die Kirchgemeinden Ebersbach und Neugersdorf planen mit St. Johannis in Zittau drei Orgelkonzerte. Die dafür notwendigen Anteile der Sitzgemeinden sind mit 1 106 Euro in der Oberlandstadt und 768 Euro in Zittau in die jeweiligen Haushalte eingestellt.

Der zweite Antrag betrifft ein Projekt der Theaterscheune Neugersdorf. Da es dem Förderverein der Theaterscheune aus zeitlichen Gründen nicht möglich war, den Antrag zu stellen, hat das die Stadtverwaltung Ebersbach-Neugersdorf übernommen. Der Sitzgemeindeanteil von 1 200 Euro ist ebenfalls eingestellt, informierte Bürgermeisterin Verena Hergenröder (parteilos) im Verwaltungsausschuss.

Dieses Theaterprojekt knüpft an das erfolgreiche Projekt der Theaterscheune in diesem Jahr an. In Zusammenarbeit mit der Andert-Oberschule Ebersbach, der Schkola Ebersbach und dem Gymnasium Seifhennersdorf hatten Schüler das Stück „Der Besuch der alten Dame“ nach Dürrenmatt erarbeitet, in moderner Weise und nach ihren eigenen Lebensrealitäten gestaltet und in der Theaterscheune aufgeführt. Beide Vorstellungen waren restlos ausverkauft und wurden vom Publikum sehr gelobt. Für nächstes Jahr soll das Stück „Das Geheimnis des Archivars“ einstudiert werden – vorausgesetzt, die Fördermittel werden bewilligt.

