Orgelklänge zur Passionszeit

Hoyerswerda. Dieser Orgelzyklus ist der österlichen Passions- und Fastenzeit gewidmet. Der erste Sonntag der Passionszeit, in diesem Jahr der 18. Februar, ist stets „Invocavit“ (auch: „Invocabit“) – folgend Psalm 91,15: „Invocabit me, et ego exaudiam eum“ – „Wenn er mich anruft, dann will ich ihn erhören“. Der zweite Fastensonntag (in diesem Jahr der 25. Februar) ist Sonntag „Reminiscere“: „Reminiscere miserationum tuarum“, „Denk an Dein Erbarmen, Herr“, wie es in Psalm 25,6 heißt.

Der morgige dritte Sonntag der Passionszeit, also 2018 der 4. März, heißt „Oculi“: „Oculi mei semper ad Dominum“, „Meine Augen schauen stets auf den Herrn“ (Psalm 25,15). Der vierte vorösterliche Sonntag (diesmal der 11. März), „Laetare“, auch „Rosensonntag“ genannt, steht unter dem Motto „Laetare, Jerusalem“ („Freue dich, Jerusalem“ / Jesaja 66,10). Es folgt der fünfte Sonntag, „Judica“, auch „Schwarzer Sonntag“ oder in der katholischen Kirche „Passionssonntag“ (2018 der 18. März). Hier gilt Psalm 43,1 („Judica me, Deus“ – „Richte mich, o Gott“). Bleibt noch der sechste Sonntag der Passionszeit, der Sonntag direkt vor Ostern, der Palmsonntag („Palmarum“, „Dominica in Palmis“), in diesem Jahr der 25. März: „Dómine, ne longe fácias“, „Du aber, Herr, halte dich nicht fern“.

Am morgigen Sonntag Oculi, dem 4. März, ist ab 17 Uhr Regionalkantorin Ulrike Scheytt (Görlitz) an der Orgel des evangelischen Gotteshauses zu hören. Der Sonntag Laetare, der 11. März, bringt ab 17 Uhr ein Konzert von Karl Heinz Ludwig (Dresden -Orgel-), begleitet von Maria Ludwig (Flöte). Am Sonntag Judica, dem 18. März, spielt ab 17 Uhr Kantorin Simone Weinberg die Orgel; es singt der Kirchenchor. Palmarum gibt es kein Orgelkonzert im King-Haus, dafür am Mittwoch nächster Woche (7. März, 19.30 Uhr) ein Cembalo-Konzert des Schweizer Virtuosen Prof. Andreas Marti. Es wird, wie in den Vorjahren, zu den Konzerten kein Eintritt erhoben, aber um eine Kollekte gebeten. (JJ)

zur Startseite