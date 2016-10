Orgel und Klarinette im Duett Zu Silbermanns Lebzeiten ist die Klarinette in Mode gekommen. Im Konzert ist sie zu hören.

Unter dem Motto „Virtuose Variationen“ findet ein Festkonzert in der Dorfkirche Reinhardtsgrimma statt. Es musizieren Susanne Ehrhardt (Berlin), barocke Klarinette/historische Flöten und Kreuzorganist Holger Gehring (Dresden) an der Silbermannorgel. Der Zusammenklang von Orgel und Klarinette gilt als besonders apart. In Reinhardtsgrimma bietet sich am kommenden Sonntag, 16. Oktober, 16 Uhr, die Gelegenheit, das originale Klarinetten-Kolorit in Kombination mit der Silbermannorgel in der Kirche zu erleben. Dieses Orchesterinstrument kam im Hochbarock erst spät in Mode; wurde dann sogar von Silbermann in einem Register seiner letzten großen Orgel selbst aufgegriffen. Der Klang unterscheidet sich von dem der heute gebräuchlichen Klarinette. Im Konzertprogramm wird Musik des 16. bis 18. Jahrhunderts aus Frankreich, Italien, Niederlande und Deutschland zu hören sein. (SZ/fh)

Karten zu 15 Euro / 10 Euro (erm.) gibt es an der Tageskasse sowie im Vorverkauf unter tickets@artboheme.de oder an der Konzertkasse der Dresdner Kreuzkirche.

