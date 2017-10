Orgel des Monats aus Höckendorf Wenn der Landeskirchenmusikdirektor aufs Dorf kommt, ist immer ein besonderes Konzert angesagt.

Die in den Jahren 1754/55 erbaute Pfützner-Orgel in Höckendorf ist diesmal „Orgel des Monats“. © PR

Bedeutende historische Orgeln locken jedes Jahr Kenner und Liebhaber aus aller Welt in sächsische Kirchen. Landeskirchenmusikdirektor Markus Leidenberger und der Fachbeauftragte für Orgelwesen, Tobias Haase, haben dies zum Anlass genommen, um in einer Reihe von Veranstaltungen kleinere, unbekanntere, kaum je in Konzerten oder auf CDs erklingende Instrumente vorzustellen und so auf den klanglichen und gestalterischen Reichtum der sächsischen Orgellandschaft aufmerksam zu machen. Dazu wurde das Projekt „Sächsische Orgel des Monats“ ins Leben gerufen. Auch im Jahr 2017 gab und gibt es zahlreiche Festgottesdienste und Konzerte, zu denen der Landeskirchenmusikdirektor die Kirchgemeinden besucht und an den Orgeln spielt.

Außerdem wird zu jeder Orgel vom Fachbeauftragten Tobias Haase ein Steckbrief der jeweiligen Orgel verfasst. Im Oktober ist nun die in den Jahren 1754/55 erbaute Pfützner-Orgel in Höckendorf „Orgel des Monats“. Am Sonntag, dem 22. Oktober, 16.30 Uhr lädt deshalb die evangelisch-lutherische Landeskirche Sachsens zu einem Orgelkonzert mit anschließender Gesprächsmöglichkeit in die Höckendorfer Kirche ein. Landeskirchenmusikdirektor Markus Leidenberger spielt Werke von J.S. Bach, J.G. Walther, G.A. Merkel, J. Stanley und anderen. Der Eintritt ist frei. (szo)

