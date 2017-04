Aus dem Gerichtssaal Organist verfolgt Dieb aus Hofkirche Ein Dieb ist gezielt in Kirchen und Pfarreien eingestiegen. Er gab die Vorwürfe nun zu.

Hofkirchenorganist Johannes Trümpler ist auf Zack. Im November hat der Musiker einen Dieb bemerkt, der in der Kathedrale eine Kasse geplündert hatte. Dem 36-Jährigen war der Täter nach der Abendmesse aufgefallen, weil er aus einem abgesperrten Turmbereich kam. Trümpler und ein Mitarbeiter folgten. Der Mann lief um das Gotteshaus herum, dann ging er überraschend wieder hinein und legte einen Haufen Münzgeld auf den Opferstock.

„Ich hatte den Eindruck, er glaubt davonzukommen, wenn er die Münzen in der Kirche ablegt“, sagte der Organist. Er folgte dem Dieb weiter Richtung Neumarkt. Dort sah er, wie der Täter eine Geldkassette, in der sich 285 Euro in Scheinen befanden, am Kulturpalast über den Bauzaun warf. Wenig später nahmen von Trümpler gelotste Polizisten den Mann am Altmarkt fest. Am Freitag stand Piotr S., ein 42-jähriger Pole, vor dem Amtsgericht Dresden.

Laut Staatsanwalt Andreas Ball hatte sich der Angeklagte schon am 6. April 2015 in die Pfarrei der katholischen „Heiligen Familie“ in der Meußlitzer Straße einschließen lassen. Ein Büro konnte er nicht aufbrechen, habe dann Lebensmittel aus der Küche gestohlen. Außerdem schlug er im Juli 2015 das Fenster der evangelischen Zionskirche in der Bayreuther Straße ein, habe dort jedoch nichts gestohlen. Sachschaden 280 Euro. In derselben Nacht gab auch einen Einbruch in die Weinbergskirche in Trachau. Dort wurde ein Laptop gestohlen, zwei Täter machten sich erfolglos an einem Tresor zu schaffen und wurden vom Pfarrer in die Flucht geschlagen – Sachschaden: 8 000 Euro.

Der Angeklagte gab fast alle Vorwürfe zu. Mit dem Einbruch in die Weinbergskirche jedoch habe er nichts zu tun. Er sei alkoholsüchtig, habe Nahrung und Kleidung gesucht. Die Tatorte kannte er etwa, weil er in Nachtcafés übernachtet habe. Das Gericht verurteilte den Mann für die drei Taten zu 17 Monaten Haft – ohne Bewährung.

