Organisatoren hoffen beim Gesundheitslauf auf Teilnehmerrekord

Beim Pulsnitzer Gesundheitslauf zieht sich das Läuferfeld auf dem schmalen Feldweg schon kurz nach dem Start weit auseinander. © Kerstin Pravemann

Leichtathletik. An diesem Freitag findet bereits der achte Pulsnitzer Gesundheitslauf statt. Die Organisation des Events liegt in den der Pulsnitzer Sportler vom HSV 1932, den Helios Kliniken Pulsnitz und der Stadt Pulsnitz. Dazu kommen viele ehrenamtliche Helfer, die für den Lauf mit anpacken. Der Spielmannszug Kleinröhrsdorf musiziert und auch an eine Kinderbetreuung ist gedacht. Mit bis zu 600 Läufern rechnen die Organisatoren. Damit würde die alte Teilnehmerrekordmarke aus dem Jahr 2013 überboten werden als 589 Aktive dabei waren. Im Vorjahr starteten beim Gesundheitslauf 467 Sportler. Traditionell bekommen alle Teilnehmer, die das Ziel erreichen, zur Erinnerung Pfefferkuchen-Herzen.

Start und Ziel an der Helios-Klinik

Der Start und das Ziel aller Strecken befinden sich im Zufahrtsbereich der Helios Klinik Schwedenstein am Obersteinaer Weg in Pulsnitz. Die Läufe sind als Rundstrecken angelegt und führen über feste Wald- und Feldwege sowie eine kurze Wegstrecke Asphalt. Die Kleinsten starten um 17.45 Uhr auf der 800-Meter-Strecke zum Bambini-Lauf. Jugendliche und Erwachsene treten auch auf einer 2,0-Kilometer-Strecke an. Die Rennen über 5 und 10 Kilometer wie auch die Nordic-Walking-Strecke führen über den Schwedenstein und weisen rund 120 Höhenmeter auf. Ein sehr anspruchsvoller Kurs, der auch gut trainierten Athleten Einiges abverlangt.

Im Vorjahr dominierte auf der langen Distanz Robel Tewelde vom OSLV Bautzen, der als Sieger in 33:51 Minuten einen Vorsprung von fast zwei Minuten herauslief. Über vier Minuten nahm Frauensiegerin Anna Ficner ihren Konkurrentinnen ab. Sie siegte in 42:40 Minuten. Einen weiteren klaren Sieg für den OSLV Bautzen gab es auf der 5-km-Strecke durch Lilli-Marlen Reichwald, die nach 21:10 Minuten das Ziel erreichte.

Gemeinsam stark sein und den Firmen-Cup holen, so heißt aber auch eine Devise. Teams mit mindesten vier Personen – darunter mindestens eine Frau – treten gegeneinander an. In den vergangenen Jahren kämpften die Teams der Firma Meditec, der Firma Bauelemente Drabant und der Helios Kliniken um den Sieg. „Weitere Konkurrenten sind in dem Fall aber gerne gesehen“, erklärte im Vorfeld Kristina Kroemke, die bei den Helios Kliniken in Pulsnitz für die Unternehmenskommunikation zuständig ist.

„Parkmöglichkeiten stehen auf dem Schützenplatz zur Verfügung“, erläuterte Kroemke weiter. „Von dort aus wird ein kostenfreier Shuttleservice für die Teilnehmer bereitstehen. Zu Fuß ist das Veranstaltungsgelände ab dem Schützenplatz in rund zehn Minuten zu erreichen. Sanitäranlagen sind vor Ort ausgewiesen und auch ein Umkleidezelt wird bereitgestellt. Auf Wertsachen ist selbst zu achten. Die Teilnehmer werden gebeten, zur Abholung der Startunterlagen vor Ort ausreichend Zeit einzuplanen. Das Meldebüro ist bereits ab 16.30 Uhr geöffnet.“

Auch eine Typisierung ist geplant

„Helfen kann manchmal ganz einfach sein“, sagte Kroemke mit Blick auf eine ganz andere Aktion, die während der Laufveranstaltung stattfindet. „Ein einfacher Abstrich der Mundschleimhaut mit einem Wattestäbchen kann für schwer kranke Menschen die Chance auf Leben bedeuten. Zum Gesundheitslauf haben die Helios Kliniken Pulsnitz den Verein für Knochenmarkspende Sachsen eingeladen, um eine Typisierungsaktion durchzuführen.“

Von 16 bis 19 Uhr steht das Typisierungszelt im Veranstaltungsbereich des Gesundheitslaufs. Kroemke: „Typisieren lassen kann sich jeder gesunde Erwachsene.“ Informationen zum Gesundheitslauf, der auch zur Punktwertung des Oppacher Läufer-Cups gehört, gibt es auf der Homepage im Internet. Nachmeldungen am Freitag sind ebenfalls möglich. (SZ)

