Organisatoren erwarten 1 800 Teilnehmer beim Stadtlauf Besonders gern gesehen in Bautzen: Kinder, Jugendliche und Familien.

Organisatorin Ines Pröhl zeigt die Medaillen und Teilnehmerurkunden des 24. Bautzener Stadtlaufes. © Carmen Schumann

Ines Pröhl ist gespannt, ob der Ausnahme-Athlet Robel Tewelde, der Sieger des Hauptrennens beim letztjährigen Bautzener Stadtlauf, auch dieses Jahr wieder mit dabei sein wird. Noch habe er sich nicht angemeldet, sagt die Organisatorin des größten Bautzener Laufsport-Ereignisses. Der Läufer aus Eritrea, der für den OSLV Bautzen startet und 2016 allen regelrecht davonflog, wäre natürlich das I-Tüpfelchen auf der Veranstaltung, die in diesem Jahr zum 24. Mal über die Bühne geht. Tewelde rannte in diesem Jahr die 3 000 Meter schon unter neun Minuten und über 5 000 Meter an die 14-Minuten-Grenze heran.

Pakoßnik schon 23 Mal am Start

Bisher schon 23 Mal dabei war Gernot Pakoßnik, einer der Läufer der ersten Stunde. Und auch diesmal ist der 75-Jährige vom SV Kubschütz wieder mit von der Partie. Er ist somit der Rekordhalter, was die Zahl seiner Teilnahmen betrifft. Die Organisatoren erwarten diesmal rund 1 800 Läufer, die in verschiedenen Kategorien an den Start gehen werden. 2016 waren 1 694 Läufer ins Ziel gekommen.

Los geht es am 9. September um 10 Uhr mit den Bambinis, also den Allerkleinsten im Alter bis zu sechs Jahren. Danach gehen die Schüler – getrennt nach Altersklassen – als U 8, U 10, und U 12 an den Start. Es folgen die Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 18 Jahren. Anschließend startet der Familienlauf, der erstmals 2015 ausgetragen wurde und der sich wachsender Beliebtheit erfreut.

Er steht unter der Schirmherrschaft des international erfolgreichen Bautzener Ex-Triathleten Maik Petzold, der 2008, 2012 und 2014 auf dem obersten Treppchen des Bautzener Stadtlaufes stand. Jetzt hat er selbst Familie und wird deshalb mit Kind und Kegel beim Familienlauf antreten. Wie Ines Pröhl sagt, ziehen beim Familienlauf die Kinder ihre Eltern mit, was ja auch sehr erwünscht ist. Bei Familie Petzold dürfte das allerdings andersherum sein.

Um 14 Uhr starten dann die Hauptläufe, an denen Jugendliche ab 18 Jahren sowie Männer und Frauen ab 20 Jahren teilnehmen. Sollte es das Teilnehmerfeld hergeben, wird auch ein Walking-Wettkampf gestartet. Zur Wahl stehen Strecken über sechs und zehn Kilometer. Obwohl bereits eine Ausweichstrecke über die Goschwitz- und Seminarstraße ins Visier genommen worden war, kann der Stadtlauf wie geplant durch die Schiller- und die Wallanlagen geführt werden. Die Schilleranlagen werden extra für den Lauf hergerichtet und die dort laufenden Baumaßnahmen danach weitergeführt.

Zurzeit liegen bereits 77 Anmeldungen vor. Die Anmeldefrist endet aber erst am 8. September um 12 Uhr. Und die Schulen geben ihre Anmeldungen geschlossen ab. Nachmeldungen werden am Veranstaltungstag auch noch entgegengenommen. Da dies aber zusätzlichen Aufwand bedeutet, muss eine um drei Euro erhöhte Teilnahmegebühr bezahlt werden. Helfer vom Sorbischen Sportverein Serbski Sokol übernehmen die Registrierung der Nachmeldungen und sie weisen dann auch die Teilnehmer ein.

Nachdem das Warmmachen der Läufer im vergangenen Jahr von der Tanzschule Mühlmann übernommen wurde, gibt sich diesmal Janika Büttner die Ehre. Sie ist die Kapitänin der Sorbischen Fußball-Nationalmannschaft. Die Homepage des Stadtlaufes ist übrigens erstmals auch auf Sorbisch zu lesen und die Medaillen und die Glaspokale sind 2017 ebenfalls mit sorbischen Aufschriften versehen.

Eine Urkunde und eine Medaille erhält jeder Teilnehmer. Für die Sieger der einzelnen Kategorien werden von Sponsoren zahlreiche wertvolle Sachpreise zur Verfügung gestellt. So erhalten die Sieger der Hauptläufe je einen Fahrradhelm im Wert von 120 Euro. Der Leo-Club Bautzen sorgt für das Mittagessen. Der Erlös daraus wird dem Evangelischen Kindergarten an der Seminarstraße zur Verfügung gestellt.

Hilfe für den Fußballplatz-Ausbau

Dort soll nämlich die Möglichkeit geschaffen werden, dass sich die Kinder noch mehr bewegen können. Der rudimentäre Fußballplatz soll deshalb verbessert und ausgebaut werden. Natürlich nimmt diese Innenstadt-Kita auch am Bambini-Lauf teil. Wie viele von den 88 Kindern es sein werden, steht allerdings noch nicht fest. Das Startgeld für die Kita sponsern die EWB und die Kreissparkasse.

Auf alle Fälle soll der Stadtlauf ein Sportereignis sein, das vor allem bei Kindern und Jugendlichen die Freude und den Spaß an der Bewegung weckt und festigt. Der Stadtlauf, der als Vorgänger die Stauseeläufe hatte, die von 1989 bis 1993 organisiert wurden, ist jedenfalls ein fester Punkt im Bautzener Terminkalender geworden. Die Filmleute, die zurzeit einen Imagefilm für Bautzen drehen, werden deshalb auch einige Szenen beim Stadtlauf aufnehmen. Die Veranstaltung gehört auch zum Oppacher Läufer-Cup 2017.

zur Startseite