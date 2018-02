Ordnungsamt startet mit Bettel-Streife

Der Stadtrat hat das Kinder-Bettel-Verbot in seiner Sitzung am 25. Januar beschlossen, nun muss das Ordnungsamt das Verbot umsetzen. Voraussichtlich ab dem 9. Februar tritt die neue Polizeiverordnung in Kraft. Das Bettel-Verbot ist darin verankert.

Die Einhaltung der Verordnung wird im Rahmen der Streifen des Ordnungsamtes kontrolliert, sagt Diana Petters aus dem Presseamt der Stadt. „Soweit die Identität der Erziehungsberechtigten oder der Begleitung der bettelnden Kinder zu ermitteln ist, wird die Ordnungswidrigkeit angezeigt“, so Petters. Die Kontrollen finden im Rahmen der täglichen Streifen statt. Gesonderte Streifen soll es nicht geben. Wird eine Familie erwischt, die ihre Kinder zum Betteln schickt, droht ein Bußgeld von bis zu 1 000 Euro. Kritiker des Verbot sagen, diese Summe könnten die Familien nicht aufbringen und ein Verbot verdrängt die Familien nur in andere Städte. (SZ/jv)

