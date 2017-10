Ordnungsamt rettet verwahrloste Tiere Ein Hund und drei Kaninchen aus einer Strehlaer Wohnung wurden ins Riesaer Tierheim gebracht. Ein Tier ist inzwischen gestorben.

Das Ordnungsamt der Stadt Strehla wurde am Donnerstag von der Polizei über Tiere informiert, die in einer Wohnung zurückgelassen wurden. Den entscheidenden Hinweis hatte nach SZ-Informationen ein aufmerksamer Nachbar gegeben. Polizei und Ordnungsamt brachten Donnerstagnachmittag schließlich einen Hund sowie drei Kaninchen ins Tierheim Riesa.

Uwe Brestel, Tierheimleiter, ist entsetzt. „Die Tiere waren in einem schlechten Zustand. Die Kaninchen hatten offenbar tagelang kein Wasser und waren total dehydriert.“ Eines der Kaninchen habe es nicht geschafft und sei gestorben, so Brestel. Der Hund, ein etwa einjähriger Labradormischling, sowie die übrigen Kaninchen waren nach seiner Einschätzung am Freitagnachmittag über den Berg. „Sie haben wieder gefressen. Das ist ein gutes Zeichen.“ Die Tiere bleiben vorerst im Heim.

Laut der Stadtverwaltung Strehla wurde das Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt des Landkreises über den Vorfall informiert. „Weitere rechtliche Schritte werden geprüft. Ob der Besitzer wieder aufgetaucht ist, entzieht sich unserer Kenntnis“, so die Hauptamtsleiterin.

