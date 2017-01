Ordnungsamt bald verstärkt unterwegs Ab dem Frühjahr könnten mehr Knöllchen verteilt werden. Die Mitarbeiter sind dann im Schichtsystem auf den Straßen im Einsatz.

© Symbolfoto/Norbert Millauer

Die Parkgewohnheiten in der Stadt werden immer schlimmer. Das äußerte Wolfgang Jacobi (CDU) bei der letzten Stadtratssitzung. Man habe das bei den letzten Weihnachtsmärkten erlebt. Auch seien abgesenkte Bordsteine oft zugestellt. Außerdem fühlten sich viele Anwohner nicht verpflichtet, die Gehwege vor ihrem Grundstück zu räumen, so der Stadtrat. An Bürgermeister Winfried Lehmann stellte er deshalb die Frage, ob die Stadt nicht mehr dagegen vorgehen könne.

Im Frühjahr, ab März oder April, wolle man tatsächlich verstärkt auf Streife gehen, antwortete Lehmann. Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes seien dann in einem Schichtsystem im Einsatz. Nicht nur auf der Bahnhofstraße in West und der Hauptstraße in Ost würde dann kontrolliert.

Während Falschparker in Zukunft also wahrscheinlich schneller mit einem Knöllchen rechnen müssen, blieb Lehmann beim Thema Winterdienst zurückhaltender. Die Stadt habe auf diesem Gebiet selbst noch einiges zu tun, bevor sie die Anwohner mit Ordnungsgeldern belangen sollte. Ausgeschlossen seien die allerdings trotzdem nicht.

