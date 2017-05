Ordner verstößt gegen Auflagen Am Wochenende gab es rechte und linke Demos. Auf einer Seite mit illegalen Mitteln.

Rechte marschieren am Samstag durch Dresden. © SZ

Ab dem frühen Nachmittag des Sonnabends war der Neumarkt wie von Touristen leer gefegt. Spätestens als der Pegida-Ableger aus Thüringen (Thügida) seinen Wagen aufbaute, suchten viele erkennbar Distanz. Parallel versammelte sich nur wenige Meter entfernt auch der Gegenprotest der Gruppe Nope.

In Thüringen ist Thügida vom Innenministerium als rechtsextrem eingestuft. Nope protestierte gegen den Rechtsruck in Europa insgesamt. Diesen befürwortet Thügida ausdrücklich, Redner erklärten sich solidarisch mit der rechten Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen. Dort sprachen auch Neonazis der NPD, Rechte aus der Schweiz, es wurde gehetzt und gegen die Antifa und die Presse gedroht. „Wir werden nicht vergessen und schon gar nicht vergeben“, so etwa der Schweizer Ignaz Bearth. Etwa 200 Unterstützer waren laut Polizei da, die dann noch durch die Stadt marschierten und provozierten.

Am Gegenprotest beteiligten sich laut Polizei insgesamt knapp 500 Personen. Einige versuchten den Marsch der Rechten zu blockieren, scheiterten damit aber. Ihre Personalien wurden von der Polizei registriert. Es gab gegenseitige Beleidigungen und Drohungen, blieb aber ohne größere Ausfälle und Festnahmen.

Bei Thügida trugen eine Handvoll Teilnehmer verbotene Zeichen der Anti-Antifa. Polizisten sprachen diese an, sie mussten Jacken anziehen. Zwei weitere überklebten ihr Symbol auf dem Rücken mit „zensiert“. Bei einem Thügida-Ordner (36) fanden Beamte Quarzhandschuhe und Pfefferspray. Das ist bei Versammlungen verboten, deshalb wurde gegen den Mann ein Strafverfahren eingeleitet. Insgesamt waren bis zum Abend rund 300 Polizisten im Einsatz.

