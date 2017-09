Verbandsligen – Vorschau Ordentliche Aussichten Die Teams aus Waldheim und Döbeln sollten das Niveau in den verschiedenen Ligen mitbestimmen können.

Auf die Frauenmannschaft des VfL Waldheim 54 wartet zum Punktspielauftakt in Klotzsche eine erste Standortbestimmung, wohin der Weg der Zschopaustädterinnen in der Saison 2017/18 führen kann. © VfL/privat

Frauen Staffel Ost

Der VfL Waldheim 54 geht mit neuen Voraussetzungen in sein zweites Verbandsligajahr nach dem Abstieg aus der Sachsenliga. Immer wieder auftretende personelle Probleme verhinderten in der Vorsaison eine bessere Platzierung als den fünften Rang. Durch die Auflösung der zweiten Frauenmannschaft sollte sich dies doch minimieren und die Stabilität wieder verbessert werden. Damit ist die Mannschaft spielerisch in der Lage, ganz oben mitzumischen.

Bei der SG Klotzsche beginnt das neue Spieljahr. Die spielerischen Vorteile liegen bei den Gästen. Das allein ist aber noch keine Garantie für einen erfolgreichen Saisonstart. Die vor allem kämpferisch starken Dresdenerinnen werden selbstbewusst gegen den VfL auftreten und versuchen, den Heimvorteil zu nutzen. Die Zschopaustädterinnen müssen mit ihren besseren Mitteln dagegenhalten. Klappt das schon ganz ordentlich, dann sind die Hoffnungen auf den Doppelpunktgewinn für Waldheim auch real. „Das erste Spiel ist eine Standortbestimmung, aber wir fahren nach Dresden, um zu gewinnen, denn die Vorbereitung ist vielversprechend gelaufen“, sagte der neue VfL-Trainer Ulf Seeger, der aus dem Vollen schöpfen kann. „Um das Saisonziel Platz eins bis drei zu erreichen, wäre ein Auftaktsieg wichtig“, fügte er an.

Männer Staffel Ost

Nach der recht überzeugenden Rückrunde in der Vorsaison geht der VfL Waldheim 54 mit guten Aussichten ins neue Spieljahr. Hält die positive Entwicklung weiter an und können die spielerischen Fortschritte bestätigt werden, dann ist mehr als der fünfte Platz möglich. Als Hauptziel sieht das neue Trainergespann Mario Piasecki und Thomas Klimiuk, die Integration der jungen, nachrückenden Spieler, um perspektivisch eine schlagkräftige Truppe aufzubauen.

Der Saisonauftakt führt den VfL Waldheim 54 zum Auswärtsspiel beim SV Niederau 1891. Das wird eine anspruchsvolle Aufgabe beim in heimischer Halle durchaus starken Gegner, die aber auch nicht unlösbar erscheint. Wenn der VfL gleich zu Saisonbeginn an die in der Rückrunde des Vorjahres gezeigten sehr guten Leistungen anknüpfen kann, dann ist ein Auswärtssieg in Niederau keine Utopie. „Wir wollen zwei Punkte mitnehmen, auch wenn es ein Überraschungsei ist, da wir wenige Testspiele hatten. Athletisch ist die Truppe so weit, mithalten zu können. Aber ich bin genauso gespannt, wie alle anderen auch, was rauskommt“, sagte Mario Piasecki.

Männer Staffel West

Die HSG Neudorf/Döbeln II nimmt als vorjähriger Tabellendritter der Leipziger Bezirksliga das Wagnis Verbandsliga in Angriff. Durch die Einordnung in die Staffel West kommt es leider nicht zu Derbys mit den Waldheimern. Für die Entwicklung der Anschlusskader, der Neudorf/Döbelner Sachsenligamannschaft, ist die Entscheidung zum Aufstieg richtig. Die Anforderungen sind höher und damit auch die Förderung jedes einzelnen Spielers. Es muss aber auch klar sein, dass in der Verbandsliga ein viel rauerer Wind weht. Mit diesem Wissen sollten die HSG-Männer die neue Aufgabe konzentriert und couragiert angehen. Mit der vorhandenen spielerischen Qualität sollte die HSG auch ohne Abstiegssorgen durch die Saison kommen.

Zum Auftakt empfängt der Aufsteiger den HV Böhlen. Das wird gegen die in der Vorsaison im unteren Mittelfeld angesiedelten Gäste gleich eine richtige Standortbestimmung für die HSG. Als Neuling dürfte es leistungsmäßig genau in dieser Tabellenregion die Spielpartner auf Augenhöhe geben. Die Böhlener stellen ein solides Verbandsligateam, das nicht so einfach mal zu bezwingen ist. Die HSG muss sich an die höheren Anforderungen erst einmal gewöhnen. Vom spielerischen Format sollte Neudorf/Döbeln die Voraussetzungen besitzen, die Klasse zu halten. Ein Heimsieg zum Start wäre dafür ein erster guter Ansatz.

„Aufbauend auf das Pokalspiel, das positiv stimmt, hoffen wir, uns weiter zu steigern und die Punkte in Döbeln zu lassen, auch wenn mit Tobias Claassen aus arbeitstechnischen Gründen ein ganz wichtiger Spieler fehlt“, sagte HSG-Trainer Marc Süße dem Döbelner Anzeiger.

