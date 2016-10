Orden für Festival-Chef Der Initiator der Veranstaltung des griechischen Liedes, Nikos Rusketos, hat eine Auszeichnung von der Wojewodschaft Niederschlesien erhalten.

Nikos Rusketos im Park Padarewskiego in Zgorzelec. © Pawel Sosnowski/80studio.net

Der Zgorzelecer Kommunalpolitiker und Künstler Nikos Rusketos ist jetzt mit dem Goldenen Verdienstorden der Wojewodschaft Niederschlesien ausgezeichnet worden. Rusketos, als Sohn von Exilgriechen in Zgorzelec geboren, hat 1982 das Musikensemble „Orfeusz“ gegründet und in Zgorzelec das Festival des griechischen Liedes initiiert. In diesem Sommer erhielt er auch die Ehrenmedaille der Europastadt Görlitz/Zgorzelec. (kpl)

