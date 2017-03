Orchideenpracht in Schleife Die traditionelle Schau im Saal des Sorbischen Kulturzentrums hat Scharen von Besuchern gelockt. Es gab auch einen Umtopfservice.

Die Besucher schauen sich die Orchideen an. © Rolf Ullmann

Hannelore Fink (links) bewunderte am Sonnabend mit ihrer Tochter Andrea die Orchideen am Stand der Gärtnerei von Lutz Lehradt aus Großräschen. Gemeinsam mit Hans-Joachim Wlodarczyk, ebenfalls aus Großräschen, gestaltete er die traditionelle Orchideenschau im Saal des Sorbischen Kulturzentrums in Schleife. Die Schau der Blumenschönheiten lockt bereits seit vielen Jahren die Besucher an einem der Märzwochenenden in Scharen nach Schleife. Neben vielen Ratschlägen und Hinweisen zur Pflege der Orchideen bot die Gärtnerei Lehradt auch einen Umtopfservice für die Pflanzen an.

