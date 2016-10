Orchideen verzaubern Blumenhalle Nach zwei Jahren Pause wird’s jetzt wieder richtig bunt auf dem Löbauer Messegelände.

Orchideen haben nichts von ihrem Reiz verloren. Auch in Polen und Tschechien haben die Macher der Orchideenschau kräftig geworben. Sie erwarten wieder Tausende Gäste am Wochenende in Löbaus Blumenhalle. © Hendrik Schmidt/dpa

Es ist wieder eine beeindruckende Liste: Dreizehn Orchideengärtnereien aus ganz Deutschland kommen für dieses Wochenende mit ihren exotischen Pflanzen in die Löbauer Blumenhalle, um die nächste Orchideenschau zu bereichern. Für Organisator Wolfgang Hoffmann vom Lausitzer Orchideenbund ist das ein tolles Ergebnis: Denn allzu viele Gärtnereien, die sich auf diese Blumen spezialisiert haben, gibt es in der Bundesrepublik nicht, und zudem findet zeitgleich eine Orchideenschau in Esslingen statt. Das ist zwar weit weg, bedeutet unter diesen Umständen dann doch eine gewisse Konkurrenz.

Doch Hoffmann und seine Mitstreiter können dem Wochenende trotzdem einigermaßen gelassen entgegenblicken. Die Orchideenschauen der vergangenen Jahre haben jede Menge Zuschauer angelockt: im Gartenschaujahr waren es 9 000 Gäste, später dann 6 000. Auf diese Zahl setzt Hoffmann auch für dieses Wochenende, nachdem die Schau nun erstmals ein Jahr ausgesetzt hat. Die Pause sollte die Besonderheit der Schau unterstreichen und die Neugier der Besucher wieder vergrößern. Nun können die hiesigen Orchideenfreunde – rund ein Dutzend hat die Schau mit dem Messeparkteam vorbereitet – wieder das Kommen besonders außergewöhnlicher Orchideen verkünden. Welche Arten genau zu sehen sein werden, kann Hoffmann im Vorfeld zwar nicht genau sagen. Das hänge von den jeweiligen Blütezeiträumen ab, die sich durch Witterung auch verschieben könnten. Doch er kann sich aufgrund der Erfahrung der vergangenen Jahre auf die Gärtnereien verlassen, die stets ganz besondere Seltenheiten mitbringen.

Die Gärtnereien halten Löbau dabei weiter die Treue, freut sich Hoffmann. Das liege zum einen daran, dass hier der Zuspruch in den vergangenen Jahren so groß war, und dass durchaus auch etliche Pflanzen den Besitzer wechselten. Um die Schau für die Besucher noch besser zu gestalten, haben Hoffmann und seine Mitstreiter die Anordnung der Stände etwas verändert. Anbieter von Zubehör und anderen Dingen rücken etwas an die Seite, damit die Pflanzen tatsächlich ungestört im Mittelpunkt stehen können. Hoffmann freut sich jedenfalls über den Reiz, den die Orchideen immer noch auf so viele Menschen ausüben. Das hänge mit der Mystik der Tropen zusammen, glaubt der Zittauer. Auch, wenn man längst selbst in die Ferne reisen könne, seien Orchideen eben immer noch ganz besondere Pflanzen. Dazu komme, dass es so viele unterschiedliche Arten gebe wie bei keiner anderen Pflanze.

Die Schau öffnet Freitag von 14 bis 18 Uhr, Sonnabend von 10 bis 18 und Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Eintritt 5 Euro, Kinder bis 14 Jahre frei.

