Orchesterchef hört auf Andrea Sanguineti von der Neuen Lausitzer Philharmonie verlässt nach der Spielzeit 2017/18 das Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau.

Andrea Sanguineti in Aktion. © Theater

Andrea Sanguineti, Generalmusikdirektor und Chefdirigent der Neuen Lausitzer Philharmonie, wird seinen Vertrag am Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Theater nicht über die Spielzeit 2017/18 hinaus verlängern. Darüber informiert Sprecherin Franziska Springer.

Mit Beginn der Spielzeit 2013/14 begann der heute 33-Jährige sein Wirken für das Theater, das mit ihm einen Fünf-Jahres-Vertrag abschloss. „Nun will der gefragte Dirigent nach neuen Herausforderungen suchen und verlässt nach Erfüllung des Vertrages das Theater“, berichtet sie zu den Gründen.

Als eines der jüngsten Nachwuchstalente schloss Sanguineti bereits mit 23 Jahren sein Studium mit einem Diplom im Fachbereich Orchesterdirigieren ab. Zuvor hatte er Klavier und Komposition am Konservatorium Genua sowie Dirigieren an der Universität für Musik und darstellende Kunst und am Mailänder Konservatorium „G. Verdi“ studiert. 2008 gab der junge Italiener sein Debüt am Pult des Niedersächsischen Staatsorchesters Hannover. Drei Jahre später holte ihn das Mainfranken Theater nach Würzburg. Dort übernahm er die Rolle des ersten Kapellmeisters und stellvertretenden Generalmusikdirektor, bevor der 33-Jährige für das aktuelle Engagement nach Görlitz kam und mit seiner laut Franziska Springer jungen, ambitionierten Art schnell zum Liebling des Publikums aufstieg.

Die Geschäftsführung des Gerhart-Hauptmann-Theaters bedauert die Entscheidung des Italieners sehr, zeigt aber auch Verständnis. „Immer wieder ist unser Theater das Sprungbrett für junge, hochbegabte Künstler, die ihren Karriereweg nach ihrem Engagement an unserem Haus sehr erfolgreich fortführen,“ erklärt Generalintendant Klaus Arauner. „Einerseits bedauern wir es natürlich sehr, oftmals vielversprechende Talente gehen lassen zu müssen, andererseits ehrt es uns aber auch, dass wir einen so gefragten und erfolgreichen Dirigenten an unserem Haus beschäftigen konnten, dem immerhin schon mancher Kritiker eine ähnliche Karriere vorausgesagt hat, wie Kirill Petrenko.“

Nun gelte es, die Neubesetzung des Generalmusikdirektors in eineinhalb Jahren planvoll vorzubereiten und die Personalie mit Bedacht auszuwählen. Dabei hofft Arauner auf eine ähnlich hohe Qualität der Bewerber wie zuletzt vor drei Jahren, als sich Sanguineti gegen Dorian Wilson aus den USA und Christopher Ward aus Großbritannien. (szo/tc)

