Orchester sucht Bufdi Die Elbland Philharmonie Sachsen sucht einen Freiwilligen, der sich für Technik interessiert.

Die Elbland Philharmonie Sachsen sucht einen Freiwilligen, der sich für Technik interessiert. Die Bewerber sollten zwischen 18 und 26 Jahre alt sein. © Symbolbild/Claudia Hübschmann

Die Elbland Philharmonie braucht Unterstützung. Das Orchester mit Sitz in Riesa hat ab 1. September eine Stelle im Bundesfreiwilligendienst im Bereich Orchestertechnik zu besetzen. Die Bewerber sollten zwischen 18 und 26 Jahre alt sein, heißt es von der Elbland Philharmonie. Und sie sollten sich für Musik, Technik, Konzerte und Events interessieren und bereit sein, sich den Arbeitszeiten des Orchesters anzupassen. Einsatzort für den neuen Bufdi wird der Sitz des Orchesters in der Kirchstraße sein. Die Vergütung richtet sich nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz. Ein Führerschein ist nicht erforderlich. (SZ)

Kurzbewerbungen können per Post an die Elbland Philharmonie Sachsen, Kirchstraße 3 in 01591 Riesa oder per E-Mail an Carola Gotthardt: gf@elbland-philharmonie-sachsen.de geschickt werden.

www.bundes-freiwilligendienst.de

