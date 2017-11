Orchester in Gefahr Die Musikschule plant eine Reform, um Ensembles zu stärken. Eine erste Entscheidung könnte auf der Versammlung am Dienstagabend getroffen werden.

Sorgen überall für Stimmung, wo sie auftreten: die Ensembles der Musikschule Johann Adam Hiller – hier ein Auftritt von Orchester mit Bigband auf dem Görlitzer Untermarkt. © Archivfoto: Nikolai Schmidt

Görlitz. Keiner will Bratsche spielen. Oder Oboe. Oder Fagott. Blechbläser gibt es auch nur wenige. Aber was wäre ein Orchester ohne all diese Instrumente? Vor diesem Problem steht die Musikschule Johann Adam Hiller in Görlitz derzeit. Ihr Jugend-Sinfonie-Orchester ist das Ensemble, in dem so viele Positionen unbesetzt sind. Um die fehlenden Instrumente auszugleichen, müssen Honorarkräfte eingesetzt werden, die aber kosten zusätzlich Geld.

Nun hat sich der neue Leiter der Musikschule, Stefan Meier, einen Weg überlegt, mit dem man dem Problem vielleicht begegnen könnte. Eine Entgeltreform hat er entworfen, die die Orchester stärken soll. Denn wie es in dem Entwurf, über den heute Mitglieder des Fördervereins und Eltern, abstimmen sollen, heißt, sei der Fortbestand einiger Ensembles in der bisherigen Form auf Dauer ernsthaft gefährdet. Nicht nur, dass Instrumente fehlen – es gebe in den Orchestern zum Teil größere Leistungsgefälle, so dass weniger gute Musikschüler überfordert seien und Leistungsträger sich langweilen oder unzufrieden seien. Auch würden Proben infolgedessen von manchen nur unregelmäßig besucht. Octavian Ursu vom Vorstand des Musikschul-Vereins und selbst langjähriger Orchestermusiker, sagt, dass Kinder heute eben der allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklung unterliegen. Überall gibt es viele attraktive Freizeitangebote und sich für eines zu entscheiden und das konsequent zu verfolgen, falle manchem schwer. „Da können Probentermine nicht wahrgenommen werden, weil zeitgleich eben auch Handballtraining oder Ballett ist.“

Zwar habe die Musikschule einen guten Zulauf und sogar eine Warteliste. Auf der anderen Seite gebe es dann aber solche Probleme, weil Kinder wie auch Erwachsene heutzutage versuchen würden, von den Angeboten so viel wie möglich zu nutzen. In einem Orchester zu spielen ist neben dem normalen Musikschulunterricht obendrein ja auch noch ein zusätzlicher Zeitaufwand.

Also was tun? Die Idee der Musikschulleitung zur Verbesserung der Orchesterlandschaft ist unter anderem, finanzielle Anreize zu schaffen. So soll es drei neue Tarife geben, für alle, die regelmäßig das ganze Jahr an Förder-Ensembles teilnehmen, für Anfänger von Orchesterinstrumenten oder für alle, die ein Instrument lernen, das nicht ausreichend vorhanden ist. Im Gegenzug sollen die Gebühren etwa für kleine Kammermusikensembles steigen und circa in den Bereich von Kleingruppenunterricht kommen. Und es gibt weitere Pläne für Erhöhungen in verschiedenen Bereichen, zum Beispiel wird das Klassenmusizieren ab dem zweiten Jahr teurer.

All das soll heute Abend allerdings erst noch detailliert besprochen werden. Das ist auch der Grund, warum Schulleiter Stefan Meier sich noch nicht zu der Reform äußern möchte. Es sei ein noch laufender Entscheidungsprozess. Verwirrung oder aufgeheizte Emotionen wolle er vermeiden. Allerdings macht die Vorlage auch deutlich, dass zwar einiges teurer werden könnte, vieles aber beim Alten bliebe und manches eben günstiger würde. Zudem hätten alle Schüler die Möglichkeit, Alternativen zu suchen, um preislich wie bisher zu bleiben oder günstiger zu werden. Erwähnt wird auch der Unterschied zu den Gebühren der Kreismusikschule Dreiländereck. Hier greifen Eltern für den Unterricht ihrer Kinder durchschnittlich tiefer in die Taschen als in Görlitz in der Musikschule Johann Adam Hiller. „Eine neue Entgeltordnung kann ein Baustein sein, die Situation zu verbessern“, sagt Octavian Ursu. Ob es gelingen wird, könne auch er nur abwarten. „Aber es ist schon wichtig, zu verdeutlichen, wie zwingend auch seltene Instrumente in Orchestern sind. Und wir müssen Kindern, wenn wir sie einmal für etwas begeistert haben, Erfolgserlebnisse schaffen. Dann bleiben sie auch dabei.“

Solche Erfolgserlebnisse könnten die vielen Auftritte sein, mit denen die Ensembles der Musikschule auch in der Öffentlichkeit begeistern – ganz besonders in der Weihnachtszeit. So können sich die Görlitzer unter anderem auf ein Konzert bei Kerzenschein am 9. Dezember um 17 Uhr im Ständehaus sowie auf das Weihnachtspodium am 19. und 20. Dezember, jeweils 19 Uhr, im Apollo Görlitz freuen.

