Orbans Flucht nach vorn Ungarns Regierungschef wehrt sich gegen Kritik. Brüssel leitet rechtliche Schritte wegen des Hochschulgesetzes ein.

Ungarns Regierungschef Viktor Orban im Plenarsaal des Europaparlaments in Straßburg: Kurz vor seinem Auftritt hatte die EU-Kommission ein Verfahren gegen Ungarn wegen des umstrittenen Hochschulgesetzes begonnen. © EPA/REX/Shutterstock

Er sei gekommen, um sein Heimatland zu verteidigen. Mit diesen Worten wandte sich Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban am Mittwoch an die Abgeordneten des Europäischen Parlaments in Brüssel. Eingeladen hatte sich der Regierungschef praktisch selbst, denn in der Volksvertretung stand eine Debatte um die jüngsten Gesetze sowie einige Entwürfe in Ungarn auf der Tagesordnung.

Nur wenige Stunden zuvor verkündete die EU-Kommission fast beiläufig, dem Land ein formales Schreiben zukommen zu lassen – wegen der Unvereinbarkeit des umstrittenen Hochschulgesetzes mit europäischem Recht. Damit läutete die Behörde die erste Phase eines Vertragsverletzungsverfahrens ein. Budapest hat nun einen Monat Zeit, auf die Vorwürfe zu antworten. Orban tat es lieber gleich persönlich im Parlament.

Das Gesetz werde „von vielen als Versuch verstanden, die Zentraleuropäische Universität zu schließen“, erklärte Kommissionsvizepräsident Frans Timmermans die Sorge der EU: „Meiner Meinung nach ist es ein Angriff auf das freie Europa.“ Mit dem Gesetz wird unter anderem die Befugnis von Universitäten mit Hauptsitz außerhalb der EU eingeschränkt, ungarische Abschlüsse zu verleihen. Nach einer Prüfung kam die Kommission nun zu dem Schluss, dass es weder mit den Grundprinzipien des Binnenmarkts noch mit den Grundrechten in der EU vereinbar sei.

Es gebe 28 Hochschulen in seinem Land, begann Orban seine Verteidigung. Er als Premierminister müsse sicherstellen, dass die ungarischen Universitäten gegenüber ausländischen „nicht ins Hintertreffen geraten“. „Wir sind nicht so mächtig wie George Soros, der amerikanische Finanzspekulant, der Ungarn angreift“, giftete er. Der Finanzier der Zentraleuropäischen Universität (CEU) in Budapest, der durch das Gesetz die Schließung droht, habe mit seinen Spekulationen das Leben von Millionen Europäern zerstört und sei ein „offener Feind des Euro“, so Orban weiter. Seine neue Regelung bedrohe keinesfalls die CEU: „Diese Anschuldigung ist absurd“, schimpfte der Regierungschef: „Das ist, als ob Sie jemanden des Mordes beschuldigen, während das Opfer noch lebt.“

Dabei war das Hochschulgesetz nicht der einzige Grund für die Sorgen der EU-Kommission in Bezug auf Ungarn. Auch der Gesetzesentwurf zur Finanzierung von Nichtregierungsorganisationen, über den das Parlament in Budapest noch entscheiden muss, werde geprüft. Er sieht vor, dass aus dem Ausland finanzierte Nichtregierungsorganisationen sich von Gerichten registrieren lassen müssen. Timmermans machte keinen Hehl daraus, dass auch hier Prinzipien wie die Freizügigkeit von Kapital, aber auch das Grundrecht der Versammlungsfreiheit verletzt würden.

Auf der roten Liste

Damit nicht genug, steht auch ein Asylgesetz Ungarns auf der roten Liste der EU-Kommission, wonach Flüchtlinge in Containerdörfer gesperrt werden dürfen. Der Umgang mit Roma sowie der dürftige Schutz von schwangeren berufstätigen Frauen gebe ebenfalls Anlass zur Sorge. Wenn der dazu angestrengte Dialog mit Budepest „nicht zum Ergebnis führt“, werde die EU weitere Schritte einleiten, drohte Timmermans.

Am bittersten stieß dem Kommissionsvizepräsidenten jedoch die von Orban gestartete Umfrage mit dem Titel „Lasst uns Brüssel stoppen“ auf. Der Ärger stand ihm ins Gesicht geschrieben, als Timmermans klarstellte: „Die EU ist nicht Brüssel und war es auch nie. Sie ist ein Projekt, das von Mitgliedsstaaten vorangebracht wird und das schließt Ungarn mit ein.“ In einer öffentlichen Stellungnahme, die die Kommission lediglich auf Englisch und Ungarisch formulierte, räumte die Behörde mit darin getroffenen Anschuldigungen auf – etwa mit der, dass die EU Menschenschmuggel unterstütze oder den Mitgliedsstaaten Steuergesetze aufzwinge. Das Volk zu konsultieren, „ist ja wohl kein Verbrechen“, hielt Orban dagegen. Man formuliere die Dinge eben so, dass sie jeder versteht. Dass er sie dabei verzerrt, schien für ihn nebensächlich.

