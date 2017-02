Orangerie soll Ende des Jahres fertig sein Der Bau am Herzogin Garten geht ins Finale. Vom geplanten Park werden auch die Dresdner profitieren.

Baucontainer prägen derzeit noch das Bild am Herzogin Garten. Die Neubauten haben schon ihre volle Höhe erreicht. In wenigen Wochen werden dann auch die Orangerie im hinteren Teil und der Park Konturen annehmen. © Sven Ellger

Trotz der Kälte wird am Herzogin Garten gebaut. Investor Reinhard Saal lässt dort ein rund 200 Meter langes, sechsstöckiges Gebäude errichten. Im Dezember stand der Rohbau. „Es war eine Punktlandung“, sagt Saals Projektleiter Torsten Nowack.. In dem Komplex wird es 123 Wohnungen geben, die zwischen 55 und 260 Quadratmeter groß sind. Allerdings mussten weitere Arbeiten umgeplant werden. Wegen der Kälte bauen die Handwerker zuerst Fenster und Balkontüren ein, damit sie innen weiterarbeiten können.

Mit der Orangerie soll auch an die lange Tradition des 1,4 Hektar großen Grundstücks angeknüpft werden. Der Herzogin Garten war 1591 von Baumeister Paul Buchner für Kurfürstin Sophie als Pomeranzengarten angelegt worden. Bis Ende des 18. Jahrhunderts wandelte sich der kurfürstliche Lust- zum Nutzgarten. Es verblieben nur die kleine Hofgärtnerei und die Orangerie. Dort ließ Hofbaumeister Otto von Wolframsdorf 1841 das Gebäude im Stile der Neorenaissance errichten. 1945 wurde die Orangerie weitgehend zerstört. Heute steht nur noch die Ruine des Kopfbaus an der Ostra-Allee.

Die Orangerie wird jetzt nach historischem Vorbild wieder aufgebaut. Allerdings hatte sich dieses Vorhaben erheblich verzögert. Stadt und Land hätten sich zwar eine kulturelle Nutzung gewünscht. Ein lichtdurchfluteter Saal wäre ideal für Konzerte oder Ausstellungen gewesen. Es fand sich jedoch keine Einrichtung, die das Gebäude kauft oder langfristige Mietverträge dafür abschließt. Deshalb sah sich Investor Saal trotz intensiver Bemühungen nur in der Lage, die Orangerie mit 13 Wohnungen wieder aufzubauen, die zwischen 95 und 170 Quadratmeter groß werden. Dafür bekam er im Herbst 2016 die Genehmigung.

Die zweistöckige Tiefgarage steht aber schon. Dabei musste der Investor besonderen Aufwand betreiben. Denn der Bau hatte bereits Anfang 2016 begonnen, um große Verzögerungen auszuschließen. Schließlich hatten die ersten Arbeiten für den Wohnkomplex im August 2015 angefangen. Damals war aber noch unklar, ob die Orangerie für kulturelle Zwecke oder als letzte Alternative für Wohnungen genutzt wird. „Also hatten wir einen enormen Planungs- und Bauaufwand. Der Statiker hatte wahre Handstände gemacht und musste in alle Richtungen denken“, sagt Nowack. Die Tiefgarage wurde so konzipiert, dass in dem Gebäude darüber beide Nutzungen möglich sind. So mussten Decken oder Pfeiler stärker gebaut werden als für ein reines Wohngebäude.

Jetzt folgt der nächste Schritt. „Wir bauen nun das Erdgeschoss“, sagt Nowack. In dieser Woche beginnen die Vorbereitungen dafür, die Wände zu errichten. Aufgrund des Neubaus kann die Orangerie aber nicht wieder in voller Länge entstehen. In Richtung Garten erhält das Gebäude seine ursprüngliche Form mit großen Fenstern und der reich geschmückten Fassade. Auf der anderen Seite bekommt die Orangerie einen Sandsteinsockel und darüber eine helle Putzfassade. Damit passt sie sich an die benachbarten Neubauten an, die außen ebenso gestaltet werden. Am hinteren Ende ist ein Pendant für den vorderen Kopfbau geplant. Das Ziel ist, die Orangerie bis Ende dieses Jahres fertigzustellen, so der Projektleiter.

Vor der Orangerie wird wieder eine Parkanlage angelegt. Landschaftsgärtnerin Michaela Noack nutzt dafür die Pläne der Hofgärtner-Familie Terscheck. Sie hatte über mehrere Generationen hinweg die hiesige Gartenbau-Geschichte mitbestimmt. Beispiele dafür sind der Pillnitzer Schlosspark und der Botanische Garten. Im Hof sind Wege, hübsch gestaltete Grünanlagen und ein Wasserband vorgesehen. An der Ostra-Allee werden acht restaurierte historische Zaunfelder aufgestellt. Ergänzt werden sie durch neue Zäune ähnlich wie am benachbarten Neubaukomplex der tschechischen Firma CTR Immo. Der war bereits im Herbst 2016 weitgehend fertig. Tagsüber wird der Park im Herzogin Garten für alle Passanten zugänglich sein.

Im zweiten Quartal sollen die Arbeiten an den Außenanlagen beginnen. Geplant ist, dass sie wie Saals langer Neubauriegel im September dieses Jahres fertiggestellt werden, nennt Nowack das Ziel.

