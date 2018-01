Orangenes Kleid für Grünberger Salon

Ortsvereinschefin Heike Gaum und ihr Team haben in den vergangenen beiden Jahren unglaublich viel am neuen Grünberger Salon geschafft. Die zahlreichen Anfragen für Veranstaltungen und Feiern sind der Lohn für die harte Arbeit. © Thorsten Eckert

Grünberg. Eine freundliche Farbe, die einlädt zum Vorbeischauen. Die das triste Bild an der Prof.-Nagel-Straße in Grünberg ein wenig aufhellt. Diese Ziele hat Heike Gaum, Chefin des Ortsvereins, bei der Auswahl des neuen Farbkleids für den Grünberger Salon sowie den Jugendclub verfolgt. Die Wahl ist auf einen warmen Orangeton gefallen. Und der erfüllt in jedem Fall seinen Zweck. Denn auch trotz Schneefall und kahlen Bäumen schafft es der neue Grünberger Salon, in seinem orangenen Kleid einen freundlichen Eindruck zu hinterlassen.

Mit dem Streichen des Flachbaus haben die fleißigen Arbeiter des Grünberger Ortsvereins – zu denen auch die jungen Leute des Jugendclubs gehören – den Großteil der Sanierungsarbeiten an dem alten Haus geschafft und sich damit ein wunderschönes Vereinsdomizil geschaffen.

Seit knapp zwei Jahren sind sie damit beschäftigt, starteten zunächst mit dem Innenausbau. Im März des vergangenen Jahres folgte die feierliche Einweihung. Über den Sommer hinweg standen die Arbeiten im Außenbereich auf der Tagesordnung: Die Ehrenamtlichen errichteten eine Steinmauer, säten Rasen und ließen das Dach neu machen. Parkplätze konnten mit Hilfe von Fördermitteln ebenfalls in Angriff genommen werden. Als letzte Maßnahme im vergangenen Jahr folgte schließlich das orangene Farbkleid sowie das Anbringen von kleinen, verschnörkelten Laternen. Der alte Flachbau ist spätestens seitdem kaum noch wiederzuerkennen.

Noch nicht am Ende

Doch noch immer sind die Mitglieder des Ortsvereins nicht am Ende ihrer Arbeiten. So muss beispielsweise der Außenbereich an der rechten Seite des Salons noch auf Vordermann gebracht werden. Er gleicht derzeit noch einer Baustelle. „Die Bordkante müssen wir noch bauen und verfüllen. Auch die Steinmauer parallel zum Eingang ins Seifersdorfer Tal wollen wir an der Seite noch verlängern“, berichtet Heike Gaum, die trotz der offenen Arbeiten voll zufrieden mit dem bisherigen Ergebnis ist.

Ein Dorn im Auge ist für die Vereinschefin allerdings noch der Bereich zwischen Containerplatz und Jugendclub-Eingang. „Wir würden den Bereich gern pflastern und weitere Parkplätze schaffen“, so die Grünbergerin. Allerdings fehlt es an finanziellen Mitteln, denn die Gelder, die die Gemeinde Ottendorf-Okrilla zur Verfügung gestellt hat, sind mittlerweile aufgebraucht. Deshalb hoffte die Vereinschefin auf Unterstützung. Seien es Materialspenden oder Geldspenden. „Auch zusätzliche Arbeitskräfte können wir immer gebrauchen“, so Heike Gaum.

Nächstes Projekt im Sommer

Ein weiteres Projekt im Sommer dieses Jahres ist die Verschönerung der Betonpfeiler an der linken Seite des Grünberger Salons. Sie bilden derzeit die Grenze zum benachbarten Grundstück und sollen ebenfalls einen Farbanstrich bekommen. Und der könnte so richtig bunt werden. Denn momentan sei es geplant, die Pfeiler mit Graffittis zu verschönern, erklärt Heike Gaum.

Dass sich die hartnäckige und engagierte Arbeit an dem neuen Vereinsdomizil lohnt, zeigt die stetig steigende Nachfrage nach den Räumlichkeiten. Immer häufiger ist der Grünberger Salon am Wochenende für Veranstaltungen und private Feiern gebucht. Und auch im Jugendclub ist Bewegung drin. „Die jungen Leute suchen neue Mitglieder“, so die Vereinschefin. Deshalb findet beispielsweise am heutigen Freitag auch ein Teenie-Treff statt. Wer mal vorbeischauen will, ist herzlich willkommen. Offizieller Start ist 17 Uhr. Auf alle neugierigen Teenies warten eine runde Billard, neue Leute oder einfach ein gemütlicher Filmabend. Und auch der Ortsverein selbst lädt am 3. Februar zum Mitgliederabend mit Pizza-Essen ein. Ab 20 Uhr steht der Salon dann auch allen neugierigen Ottendorfern, die bisher noch kein Mitglied sind, offen.

Und ein Wochenende sollten sich alle schon jetzt dick im Terminkalender markieren: Denn vom 15. bis 17. Juni soll am Gelände vor der Feuerwehr ein großes Vereinsfest, bei dem gleichzeitig ein besonderes Jubiläum gefeiert wird, stattfinden. „Die Feierlichkeiten werden sich auch bis zu unserem Vereinshaus erstrecken“, so Heike Gaum.

Wer die Grünberger bei der weiteren Verschönerung ihres Vereinsdomizils unterstützen möchte, kann sich bei Heike Gaum (Heike.Gaum@t-online.de) melden.

www.ortsverein-grünberg.de.

