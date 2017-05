Orangen sind umgezogen Der Einzug der Großsedlitzer Orangenbäume in den Dresdner Zwinger wurde angemessen gefeiert. Mit Pomp und Gloria.

Nach drei Jahren Zwischenstation im Barockgarten Großsedlitz wurden die Orangenbäume am Sonnabend im Zwinger begrüßt. © Christian Juppe

Aus einer Baumschule südlich von Rom kamen die Bäume vor vier Jahren in den Heidenauer Barockgarten Großsedlitz. Citrus aurantium ist ihr botanischer Name. Dort wurden sie an das mitteleuropäische Klima angepasst, immer mit dem Ziel, den alten Zitrusgarten von August dem Starken wiederzubeleben. Über 100 Teilnehmer in barocken Kostümen zelebrierten einen Festumzug mit Einzug der 76 Orangenbäume vom Stallhof in den Zwinger. Am Ende erwartete kein geringerer als August der Starke den Festumzug und den letzten Bitterorangenbaum im Zwingerhof. Insgesamt sind es 76 an der Zahl, die die vier Rasenflächen wieder umrahmen. Sie geben dem Hof nun den Namen zurück, den er bis vor 130 Jahren tragen durfte: Orangerie. Möglich wurde der Kauf durch den Freundeskreis Schlösserland Sachsen. Dieser rief zu Patenschaften auf. Für 26 Bäume können noch Patenschaften übernommen werden. Sie dauern mindestens fünf Jahre und kosten jährlich 550 Euro. (SZ)

