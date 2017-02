Oralneurotiker in Therapie Wenn Pantomime auf Beatboxen trifft, dann sind diese drei Dresdner nicht weit. Jetzt steuern sie die Humorzone an.

Der Name klingt nicht gerade nach einem unterhaltsamen Abend. Es spielt heute für sie: die Oralneurotikerselbsthilfegruppe. Was soll man sich darunter bloß vorstellen? Vermutlich Menschen, die ständig Töne von sich geben müssen, und die ihre Therapiesitzungen am liebsten vor Publikum abhalten. Menschen wie Tim Schreiber, Jan Heinke und Matthias Macht.

„Wenn mein Telefon klingelt, ich rangehe und sofort ein eigenartiges Geräusch im Ohr habe, dann weiß ich sofort: Das ist Jan“, sagt Tim Schreiber, während er gemütlich im Schillergarten am Blauen Wunder sitzt und abwechselnd an seinem Kaffee und seiner Apfelschorle nippt. Tim wohnt gleich um die Ecke, er ist Ur-Dresdner genau wie dieses Kunstprojekt mit dem eigenwilligen Namen: Oralneurotikerselbsthilfegruppe. „Ich habe die beiden anderen 2007 zum ersten Mal beim Schaubudensommer gesehen, und sie haben mich spontan gefragt, ob ich sie nicht coachen könnte“, erinnert sich Tim. „Nee, hab ich gesagt. Ich mach mit.“

Und so fanden sich drei Dresdner Künstler zusammen, die, wie in Selbsthilfegruppen üblich, unterschiedlicher kaum sein könnten. Hier der begnadete Pantomime Tim Schreiber, ein Ziehkind des großen Ralf Herzog, da der Schlagzeugvirtuose Matthias Macht und dort der Komponist und Stimmakrobat Jan Heinke. Streng genommen gehört auch noch Jason Kassiplewsky dazu, „der brutalste Poet aller Zeiten“ – bestehend aus einer Faust mit Hut und Brille. Puppenspieler sind es also auch noch. Wie sich das verträgt? „Ganz großartig“, sagt Tim. Als Pantomime habe er die große Chance, ständig Räume zu behaupten und im nächsten Moment einfach wegzuwischen. Kommt dazu noch eine Akustik, könne er seinem Schaffen eine neue Dimension verleihen, die er „superspannend“ findet. Während er beispielsweise als Extrembergsteiger und Superheld über die Bühne schwebt, vertonen ihn seine kongenialen Partner. „Ich hab eine Weile gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass wir dadurch eigentlich zu einer Figur verschmelzen“, sagt Tim. Einer im besten Sinne äußerst komischen Figur übrigens, was den Lokalmatadoren nun auch ihren Startplatz bei der Dresdner Humorzone, dem Festival der guten Laune, sicherte. Dessen dritte Auflage steigt vom 8. bis 12. März unter dem von Schirmherr Olaf Schubert inspirierten Motto: „Dresden darf auch mal lachen müssen!” 80 Spaßkünstler an fünf Tagen auf elf Bühnen. Da sage noch mal einer, die Dresdner seien witzlos.

Mit ihrem abendfüllenden Programm sind die Oralneurotiker bisher vor allem aus dem Societaetstheater bekannt. Auch nach zehn Jahren ist es ein Dresdner Projekt geblieben, das dem Rest des Landes noch vorenthalten wird. Das liegt vor allem daran, dass die Protagonisten sich auch auf anderen Spielwiesen austoben. Tim zum Beispiel tourt mit der Schauspielerin Andrea Post fast das ganze Jahr über mit einem Kindertheater durch die Lande. Bis zu 120 Vorstellungen spielen sie im Jahr, waren erst kürzlich in Innsbruck. Am Donnerstag steht ihr „Hans im Glück“ in Frankfurt am Main auf dem Spielplan.

Für die Oralneurotiker gibt es bislang noch nicht mal einen festen Probenraum. Doch das soll anders werden. Irgendwann. Denn Druck ist Gift für Selbsthilfegruppen.

