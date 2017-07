Optimales Ferienwetter Windstill, sonnig und schön warm. Besseres Wetter kann es kaum geben für Urlauber. Aber es soll nicht so bleiben.

Osterzgebirge. Am Dienstagmorgen war es frisch in Zinnwald. Um 6 Uhr stand das Thermometer bei 15 Grad. Aber dann begann ein schöner Ferientag. Es wehte kaum Wind. Die Sonne schien. Die Temperatur kletterte bis Mittag auf 23,2 Grad, wie Wetterbeobachter Norbert Märcz informierte. Auf diesem Niveau blieb es den Nachmittag über. Im Vergleich zu anderen Orten des Osterzgebirges bot Zinnwald dabei noch Sommerfrische und keine drückende Hitze. Schon in Altenberg war es am Nachmittag um 15 Uhr zwei Grad wärmer. In Dippoldiswalde-Reinberg herrschten 28 Grad, ähnlich an der Messstation in Hartha. Und in Freital und Pirna gingen die Temperaturen über die 30-Grad-Marke, wenn sich nicht gerade eine Wolke vor das Himmelsgestirn schob.

„Und die Wolken werden zunehmend größer“, beobachtete Märcz. Das ist kein gutes Zeichen. Es zeigt, dass es zunehmend schwüler wurde. Damit nimmt auch die Gewitterneigung zu. Vor allem für den Donnerstag befürchteten die Meteorologen, dass heftige Gewitter mit Starkregen, Sturm und Hagel auftreten können. „Dabei lässt sich aber nie voraussagen, wo so etwas passiert“, sagte Märcz.

Insgesamt ist aber abzusehen, dass es den Rest der Woche zwar schön warm bleibt, gleichzeitig aber auch schwül und mit einer dauernden Gefahr, dass sich irgendwo Gewitter und Regenschauer bilden können.

