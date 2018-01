Bogensport Optimaler Jahresstart Döbelner sind gerüstet für die Sachsenmeisterschaft.

© Symbolfoto: dpa

Döbeln. Das neue Jahr konnte für die Döbelner Bogenschützen nicht besser beginnen. Zum traditionellen Winterpokal beim BSC Friedewald gingen drei Bogner aus der Stiefelstadt an den Start, die auch erfolgreich waren.

Carola Heinze schoss mit dem olympischen Recurvebogen. Dabei hatte sie in den vergangenen Trainingseinheiten eine entsprechende Technikumstellung durchgeführt, was sich in den Wettkampfabläufen noch festigen musste. Mit 466 Ringen belegte sie in der Klasse Damen Ü50 Recurve den vierten Rang. Gleich noch einmal an die Schützenlinie trat Carola dann mit dem Jagdbogen. Diesmal freute sie sich mit 411 Ringen über ein gutes Ergebnis und den zweiten Platz in ihrer Altersklasse.

Seinen ersten Wettkampf in der Hallensaison absolvierte Vereinsvorsitzender Thomas Eichhorn. Über die Sommermonate findet er nur selten bis überhaupt keine Zeit für ein Training. Umso überraschter war er über sein sehr gutes Wettkampfergebnis. Mit 485 Ringen sicherte sich Thomas Eichhorn den ersten Platz in der Altersklasse Herren Ü55 Blankbogen.

Ebenfalls mit von der Partie war Anne Eichhorn. Auch sie schoss zum Winterpokal mit 549 Ringen Saisonbestleistung und schloss den Wettkampf mit dem ersten Platz in der Damenklasse ab.

Am nächsten Wochenende sind die Döbelner Bogenschützen Ausrichter der Landesmeisterschaften des Sächsischen Schützenbundes und des Sächsischen Bogensport Verbandes. Vereinschef Eichhorn: „Zuschauer sind herzlich willkommen, den Schützen aus ganz Sachsen im Döbelner WelWel über die Schulter zu schauen und die Pfeile mit ins Gold zu verfolgen. Los geht es am Sonnabend und Sonntag jeweils 9.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.“ (DA/ae)

