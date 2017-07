Optiker auf der grünen Wiese Apollo gibt es nun auch in Zittau. Erst ein Kompromiss hat das ermöglicht.

Am Donnerstag ist die neue Filiale von Apollo Optik im Humboldt-Center Zittau eröffnet worden. Dajana Kolev vom Promotionteam (rechts) begrüßt die Besucher, hier Isabell Michel aus Zittau, mit Rosen und Apollo-Flyer. © Bernd Gärtner

Zwei junge Frauen in blauen T-Shirts und einer Tasche voll mit Rosen empfangen die Kunden am Donnerstagvormittag im Humboldt-Center. Apollo Optik eröffnet gerade seine neue Filiale in Zittau und die beiden Damen weisen freundlich darauf hin. Die Farbe ihrer T-Shirts ist natürlich nicht zufällig gewählt, blau ist auch das Logo von Apollo Optik.

Im Humboldt-Center präsentiert die Optikerkette auf einer Fläche von 87 Quadratmeter ihr umfangreiches Sortiment an Brillenfassungen und Gläsern. Die Filiale, die von Augenoptikermeisterin Vanessa Kohlmann geleitet wird, liegt links vom Haupteingang, gleich neben dem Reisebüro. Sie ist klar strukturiert: Auf der linken Seite hängen die Brillen für Herren, rechts die für Damen und am Ende des Verkaufsraums die für Kinder. Diese Aufteilung wird durch Schilder sichtbar, von denen jeweils freundliche Männer- und Frauengesichter lächeln.

In der Mitte des Optikergeschäftes befinden sich zwei Kundentische zum Sitzen sowie zwei Verkaufstheken, an denen die Kunden im Stehen bedient werden. Überall steht oder sitzt jemand und lässt sich beraten. Vier Mitarbeiter kümmern sich um die Kunden. Das Brillenfachgeschäft ist schon kurz nach der Eröffnung gut gefüllt. Die beiden jungen Frauen vor dem Geschäft, eine steht unmittelbar vor dem Eingang, die andere läuft zeitweise auch durch das Center, haben gute Arbeit geleistet. Schon vor der offiziellen Eröffnung sind die Reaktionen von Passanten und Anwohnern positiv gewesen, wie die Filialleiterin berichtet. „Die Menschen freuen sich, dass es Apollo Optik jetzt auch in ihrer Nähe gibt. Einige haben schon während der Bauarbeiten uns gegenüber betont, was für ein Gewinn unsere Filiale sei“, sagt Frau Kohlmann.

Deutschlandweit betreibt Apollo Optik rund 800 Fachgeschäfte, ist damit nach eigener Aussage die filialstärkste Optikerkette. Mitbewerber Fielmann hat zwar weniger Filialen, macht aber – laut Angaben im Internet – mehr Umsatz. Fielmann gibt es in Zittau seit Jahren. Im Gegensatz zu Apollo Optik hat sich Fielmann aber nicht auf der grünen Wiese angesiedelt. Erst im Vorjahr zog die bekannte Optikerkette von der Inneren Weberstraße direkt an den Markt und vergrößerte in diesem Zuge auch die Fläche ihrer Filiale. Neben Fielmann gibt es in der Zittauer Innenstadt vier weitere Optiker – einen sogar ebenfalls am Markt, vis-à-vis der großen Kette.

Nun ist ein sechstes Brillenfachgeschäft hinzugekommen, das erste außerhalb des Zentrums. Eigentlich gehört die Augenoptik zum innenstadtrelevanten Sortiment. Unternehmen, die die auf der sogenannten „Zittauer Liste“ stehenden Produkte verkaufen, dürfen keine Geschäfte jenseits des Zentrums neu eröffnen. Damit soll der Innenstadthandel geschützt werden.

Dass sich Apollo Optik am Stadtrand ansiedeln konnte, ist durch einen Kompromiss zwischen der Stadt Zittau und dem Eigentümer des Humboldt-Centers möglich geworden. Dadurch ist der Umbau, der 2016 realisiert wurde, genehmigt worden. Bei dieser Umgestaltung ist auch die Verkaufsfläche geschaffen worden, die jetzt von Apollo Optik angemietet wurde.

Im Zuge des Umbaus ist im Vorjahr ebenfalls eine Filiale der Bekleidungskette „Ernsting‘s family“ eröffnet worden, bei deren Sortiment es sich ebenso um innenstadtrelevante Waren handelt.

