Opposition fordert Ende des Maas-Erbes

"Nach der Blockade von Twitter-Accounts und der Löschung mehrerer Tweets fordern FDP, Grüne und Linke die Abschaffung des erst seit Jahresbeginn geltenden Netzwerkdurchsetzungsgesetzes." - Das ist ganz klar eine falsche Behauptung, heutzutage auch gern Fake News genannt. FDP und Grüne wollen das Gesetz nur überarbeiten, in welche Richtung auch immer. Was die Linke will, wird aus der Meldung nicht klar, hier ist von Abschaffung bis Verschärfung alles hineininterpretierbar. Ansonsten hat es 1. Th. Schmidt schon auf den Punkt gebracht: Das Internet ist und war kein rechtsfeier Raum. Das Recht wird hier nur wie auch in der realen Welt unzureichend durchgesetzt. Dieses Gesetz dient nur der weiteren Abschaffung von Grundrechten.