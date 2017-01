Oppach schaltet Nachtlicht wieder ab Die Straßenbeleuchtung war zu den letzten Feiertagen die ganze Nacht lang an und vermittelte ein Sicherheitsgefühl. Auf Dauer kann sich die Gemeinde das nicht leisten.

Während es in der Kastanienallee in Oppach bereits moderne Technik an den Straßenlaternen gibt, müssen andere Straßenlampen noch warten. Für die in der August-Bebel-Straße (Foto) stehen jedoch bereits Fördermittel bereit. © Rafael Sampedro

Um die Weihnachtsfeiertage herum ist es die ganze Nacht sehr hell gewesen in Oppach. Der Gemeinderat hatte beschlossen, die Straßenbeleuchtung im Kerngebiet des Ortes nicht wie sonst üblich nachts abzuschalten, sondern durchgängig leuchten zu lassen. Üblicherweise werden die Laternen morgens 5 Uhr an und in der Woche abends 23 Uhr abgeschaltet. Am Sonnabend und Sonntag leuchten sie bis 24 Uhr. Der verlängerte Betrieb der Laternen um die Feiertage wurde von den Einwohnern unterschiedlich angenommen, weiß Bürgermeisterin Sylvia Hölzel (parteilos). Einige Einwohner begrüßten das sehr, weil sie sich mit mehr Beleuchtung einfach sicherer fühlen. Andere wiederum fanden es viel zu hell um ihr Haus herum, hatte die Bürgermeisterin in Gesprächen erfahren.

Sylvia Hölzel hatte nichts davon gehört, dass es in den Tagen und Nächten der Feiertage in Oppach zu Einbrüchen gekommen sei. Allerdings gab es zuletzt mehrere Vorfälle, bei denen im Erntekranzweg, in der Lindenberger Straße, in der Katzenmautze und in der Hanns-Eisler-Straße vorwiegend aus Garagen und Schuppen Werkzeuge, Auto-Schilder, Fahrräder und Autoreifen gestohlen wurden. Etliche Bürger hätten sich damals gewünscht, es gebe mehr Beleuchtung in der Nacht, so wie es eine Gemeinderätin bereits in der Dezember-Sitzung des Gemeinderates gefordert hatte. Mehr Licht hätte für Diebe abschreckende Wirkung, hatte sie damals gesagt. „Wir können es uns nicht leisten, das ganze Jahr über die Straßenbeleuchtung nachts in allen Straßen anzulassen“, sagt Bürgermeisterin Sylvia Hölzel. Zu besonderen Anlässen wie Heimatfest oder Sommerzauber sei es üblich, die Straßenbeleuchtung länger angeschaltet zu lassen, damit die Bürger gut beleuchtete Heimwege vorfinden, erläutert die Bürgermeisterin.

Oppach sei im Bereich der Wohnbebauung ganz gut aufgestellt, was die Straßenbeleuchtung betrifft, unterstreicht die Bürgermeisterin. Aber längst noch nicht alle Straßenzüge seien mit modernen Leuchtmitteln ausgestattet so wie die Kastanienallee mit energiesparenden LED-Lampen.

Rund 19 000 Euro muss die Gemeinde jedes Jahr an Stromkosten für die Straßenbeleuchtung aufbringen. Modernisierung tut hier Not, weiß auch die Bürgermeisterin. Das spare Energiekosten, sagt Frau Hölzel. Derzeit sind die Mitarbeiter im Bauamt der Gemeinde dabei, die Modernisierung der Straßenbeleuchtung in der August-Bebel-Straße und in der Dresdener Straße vorzubereiten. Ein Fördermittelbescheid über 39 500 Euro liegt dem Gemeinderat bereits vor, die Eigenmittel von rund 24000 Euro sind im Haushalt eingestellt. Demnächst wird es die entsprechende Ausschreibung geben. Zum Beginn der Lampenmodernisierung und deren Umfang kann sich die Bürgermeisterin derzeit nicht äußern, die Planung läuft noch.

Sie weiß aber mit Bestimmtheit, dass die Gemeinde selbst nicht in der Lage ist, in allen Straßen die Laternen gleichzeitig zu modernisieren. „Hier sind wir auf Fördermittel angewiesen“, betont Frau Hölzel. So wie diese zur Verfügung stehen, wolle man das Beleuchtungsnetz im Ort weiter auf den neuesten Stand bringen und es damit effektiver und kostengünstiger gestalten. Die Eigenanteile werden im Haushalt eingestellt. Die Bürgermeisterin weist darauf hin, dass die Einwohner Defekte in der Beleuchtung gern dem Ordnungsamt melden können. „Dort löst man dann umgehend die Reparatur der Lampe aus“, unterstreicht Sylvia Hölzel.

