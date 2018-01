Oppach braucht schnelles Internet Beim Neujahrsempfang lobt die Bürgermeisterin die Attraktivität der Gemeinde und deren Wirtschaftskraft – auch wenn nicht alles gut ist.

Oppach. Trotz so mancher Probleme lebt es sich gut in Oppach. Das stellte Bürgermeisterin Sylvia Hölzel (parteilos) beim Neujahrsempfang fest. Im Haus des Gastes in Oppach blickte die Bürgermeisterin vor Vertretern der ortsansässigen Wirtschaft, von Vereinen und Einrichtungen sowie Bürgern aus der Gemeinde auf ein bewegtes Jahr 2017 zurück. Sie dankte den zwei großen Unternehmen im Ort, der Oppacher Mineralquellen GmbH und ATN Hölzel, für deren Engagement. Beide Firmen haben investiert und sind damit noch nicht fertig. Sie sichern nicht nur Gewerbeeinnahmen für die Gemeinde, sondern auch zahlreiche Arbeitsplätze für Oppacher Bürger. ATN Hölzel habe derzeit 296 Mitarbeiter, die Kapazitäten seien noch nicht ausgeschöpft, berichtete die Bürgermeisterin.

Gleichzeitig hob sie die Leistungen von vielen Handwerksbetrieben und Dienstleistern hervor. Sie benannte Umzüge und Neuansiedelungen von Gewerbetreibenden, darunter das neue Therapiezentrum in der Zumpe-Straße. Es lohne sich, in Oppach zu leben und in die Zukunft zu investieren, betonte die Bürgermeisterin. Der Gemeinderat habe unter anderem die Voraussetzungen dafür geschaffen, damit Aldi neu bauen kann und im Ort Grundstücke für Eigenheime zur Verfügung stehen.

Die Wahl zum Bundestag habe in Oppach sehr deutlich gezeigt, dass sich die Wähler eine bürgernahe Politik und soziale Sicherheit wünschen. Von der künftigen Bundesregierung erwartet die Bürgermeisterin den Weitblick bis in ländliche Regionen und die Wahrnehmung der Sorgen und Probleme der Menschen. Und sie wünscht sich mehr Unterstützung durch die vereinfachte Bewältigung von Aufgaben durch viel weniger Bürokratie.

Für das neue Jahr stehen in der Gemeinde einige Probleme an, die es zu lösen gilt. Die Bürgermeisterin wies darauf hin, dass die Gemeinde nicht immer so handeln könne, wie sie es möchte. Beispielsweise gebe es noch immer keine Fördermittel, um Hochwasserschäden beseitigen zu können. Ebenso ist Oppach noch nicht weitergekommen bei der Versorgung der Einwohner mit schnellem Internet. Weder ein Telekommunikationsunternehmen noch ein anderer Anbieter haben bisher den Breitbandausbau in Angriff genommen. Nachdem die Planung für den Ersatzneubau der Kindertagesstätte fertig ist, wartet die Gemeinde nun auf den Fördermittelbescheid. Die energetische Sanierung der Willi-Hennig-Grundschule wird in der ersten Jahreshälfte beginnen. An der Turnhalle wird es unter anderem eine neue Fassade und darin eine neue Heizung geben.

Der Ausbau der Löbauer Straße in Oppach lässt weiter auf sich warten. Sylvia Hölzel informierte die Gäste des Empfangs, dass in diesem Jahr die B 98 fertig werden soll. Dann ist der Ausbau der B 96 geplant, wie das Landesamt für Verkehr und Straßenbau die Bürgermeisterin informiert hatte. Und erst wenn diese Straße fertig ist, könne an der Löbauer Straße gebaut werden. Ob diese Straße die vielen Umleitungen bis zum Ausbau noch aushält, weiß die Bürgermeisterin allerdings nicht.

Im März wird das ehemalige Ärztehaus in Oppach abgerissen. Es macht Platz für den Kita-Neubau. Allerdings ist hier der große Wermutstropfen, dass Oppach damit auch eine Allgemeinmedizinerin verliert. Karin Neumann geht Ende Januar in den Ruhestand. Ein Umzug der Praxis ist nicht gelungen, berichtete Frau Hölzel und dankte der Ärztin für ihre jahrelange Arbeit in der Gemeinde. Hier brandete starker Beifall des Publikums auf. Sylvia Hölzel sieht es nun als eine ihrer vordringlichsten Aufgaben, wieder einen Allgemeinmediziner für Oppach zu gewinnen. Dabei könne sie damit werben, dass Oppach ein sehr lebenswerter Ort sei. Daran hätten die Einwohner großen Anteil, indem sich viele ehrenamtlich engagieren. Einige dieser Bürger zeichnete Frau Hölzel an diesem Abend aus, darunter Schulbusbegleiter und ehemalige MAE-Kräfte des Bauhofes, die noch immer unentgeltlich Pflege- und Reparaturleistungen ausführen. Geehrt wurden auch Oppacher, die das Amtsblatt austragen und weitere ehrenamtlich Tätige.

Oppach in Zahlen

Einwohner: 2383

Geburten: elf, davon acht Mädchen

Veranstaltungen von Vereinen: 30

Veranstaltungen im MARS: 2

Seniorencafé vom Frauenring: 11

Einsätze der Feuerwehr: 22

Beteiligung bei der Bundestagswahl: 74,6 Prozent

Tagesmütter: 2

Kindertagesstätte: 1

Grundschule: 1

Schulhort: 1

Bibliothek: 1

Quelle: Gemeinde Oppach, (kein Anspruch auf Vollständigkeit)

