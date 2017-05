Opitzer Weg noch drei Wochen voll gesperrt Der Energieversorger ersetzt in Tharandt ein Stromkabel. Kraftfahrer müssen ausweichen.

Die Enso Netz verlegt in Tharandt 500 Meter Kabel. © Archiv: Schmidt

Der Opitzer Weg in Tharandt muss voraussichtlich bis Himmelfahrt, 25. Mai, voll gesperrt bleiben. Das Unternehmen Enso Netz GmbH ersetzt hier auf einer Strecke von 500 Metern ein Mittelspannungskabel. Wie die Pressestelle informiert, sind die Arbeiten aufgrund einer Umstellung des Netzes von 10 auf 20 Kilovolt notwendig. Rund 70 000 Euro sollen die Arbeiten kosten. Ziel der Baumaßnahme ist es nicht nur, die Stromversorgung vor Ort für die Zukunft zu sichern, sondern auch mögliche Übertragungsverluste, die sich einstellen können, zu verringern, heißt es seitens der Unternehmenssprechung. Ähnliche Bauarbeiten werden von der Enso Netz GmbH noch bis Ende dieses Jahres nicht nur in Tharandt, sondern auch im Raum Freital, Herzogswalde und in Pohrsdorf durchgeführt. Konkrete Bauzeiten stehen derzeit aber noch nicht fest. (SZ/ves)

