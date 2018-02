Opferhilfe warnt vor Cybermobbing Was früher im Klassenzimmer und auf dem Schulhof passierte, läuft heute digital ab, sagt die Chefin des Weißen Rings Riesa.

© Symbolfoto: dpa

Riesa. Anlässlich des „Safer Internet Day“ hat der Weiße Ring gestern gemeinsam mit der Beratungsplattform Juuuport vor den Gefahren durch Cybermobbing gewarnt. Weil Plattformen wie WhatsApp und Facebook in der Lebenswelt von Jugendlichen eine immer größere Rolle spielen, verlagere sich auch das Mobbing-Thema dorthin. Fotos und Videos würden genutzt, um Opfer bloßzustellen, zu demütigen oder zu erpressen.

Der Beratungsbedarf jedenfalls steige. Dass es in Riesa viel anders sei als anderswo, glaubt Elke Thomas nicht. Allerdings habe die Opferberatung hier noch nicht mit Fällen von Cybermobbing zu tun gehabt, sagt die Vorsitzende des Weißen Rings. „Hier sind es eher die klassischen Fälle von Mobbing, etwa am Arbeitsplatz.“ In diesen rät Elke Thomas vor allem dazu, sich jeden einzelnen Vorfall von Mobbing aufzuschreiben. „Dann hat man etwas Konkretes in der Hand, wenn irgendwann doch mal die Bombe platzt und man einen Rechtsanwalt einschalten will.“

Fotos und Videos über Jahre im Netz

Das Mobbing in digitalen Netzwerken sei noch einmal ein anderes Kaliber als die persönliche Variante im Klassenzimmer oder am Arbeitsplatz, erklärt Elke Thomas. „Solche Fotos und Videos sind ja viel schneller verbreitet, erreichen mehr Menschen.“ Dort gebe es meist eine schweigende Mehrheit. „Es kommt nicht sehr oft vor, dass sich mehrere Leute aus dieser Gruppe offen mit dem Opfer solidarisieren. Da gehört schon viel soziale Reife dazu.“ Ein weiteres Problem, das das Cybermobbing auszeichnet, ist seine „Langlebigkeit“: Wenn etwas einmal im Internet lande, dann könne es zum Teil noch Jahre später wieder auftauchen und zum Problem werden – zum Beispiel bei einer Bewerbung. Mittlerweile sei das Thema sogar so präsent, dass es auch in Dresden einen spezialisierten Anwalt dafür gebe.

Ehe der aber möglicherweise eingeschaltet werden kann oder muss, müssen sich die zumeist jugendlichen Opfer überhaupt erst einmal jemandem anvertrauen. Das ist leicht gesagt, aber nicht so einfach umgesetzt, weiß Elke Thomas. „Das geht nur, indem man mit seinem Kind öfter ein herzliches und vertrauensvolles Gespräch führt und ihm klarmacht, dass es jemanden gibt, dem es sich anvertrauen kann. Aber selbst dann ist man nun einmal nicht völlig gewappnet.“ Schließlich seien selbst Erwachsene oft mit Mobbing überfordert. Sich Hilfe zu suchen, ist aber in jedem Fall der richtige Schritt. Denn Mobbing, egal ob im Internet oder offline, kann krank machen, wie die Polizei auf einer Beratungsseite schreibt: Die Anzeichen ähnelten anderen psychischen Belastungen. Opfer seien „häufig bedrückt, ungewöhnlich schweigsam oder nervös und angespannt.“ Hinzu kämen oft Folgen wie Schlaf- und Lernstörungen, Schulangst, Depression, Selbstverletzungen oder körperlichen Erkrankungen.

Ein Kavaliersdelikt oder eine Jugendsünde sei Mobbing jedenfalls auch nicht, so die Polizei. Es gibt zwar keinen Straftatbestand unter diesem Begriff. Meist vereinige es allerdings andere Straftaten in sich – von der Beleidigung bis hin zu verletzten Persönlichkeitsrechten, wenn beispielsweise Fotos des Opfers im Internet geteilt werden.

www.juuuport.de

www.polizei-beratung.de/cybermobbing

Der Weiße Ring bietet eine regelmäßige Sprechstunde für Betroffene von Straftaten an. Kontakt: Telefon 0151 55164731.

zur Startseite